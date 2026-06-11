Terrassa promou una campanya per no donar menjar als coloms i frenar la sobre població

L'Ajuntament de Terrassa ha tornat a posar en marxa la campanya informativa "No alimenteu els coloms" per conscienciar els veïns sobre els riscos de donar menjar a les aus urbanes. L'objectiu de la iniciativa és evitar problemes de salut pública, ja que aquests animals poden transmetre malalties tant a les persones com a les mascotes.
A més, des del consistori recorden que l'alimentació incontrolada provoca brutícia a l'espai públic, deteriora el patrimoni i genera sobrepoblació, fet que perjudica la biodiversitat autòctona perquè els coloms competeixen pel menjar amb altres ocells.
La facilitat per trobar aliment, aigua i refugi a les ciutats, sumada a la falta de depredadors naturals, facilita la reproducció d'aquestes aus, sobretot a la primavera i a l'estiu. Per aquest motiu, l'Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania i dels establiments de restauració, als quals insta a no deixar restes de menjar a les terrasses exteriors.
De fet, l'ordenança municipal prohibeix explícitament donar menjar als animals a la via pública i a zones privades exteriors, una infracció que pot comportar sancions de fins a 750 euros.
Per difondre el missatge, s'instal·laran cartells informatius a les places i parcs on es detecta una major presència de persones que alimenten els ocells. Així mateix, durant tot l'any es distribuiran fullets en equipaments municipals com centres cívics, casals de barri, biblioteques, mercats i casals de gent gran.
Control de plagues i prevenció
Aquesta campanya s'emmarca en la gestió integral de control de plagues urbanes de l'Ajuntament, que prioritza els mètodes de control biològic, físic i mecànic, i limita els tractaments químics als casos imprescindibles. Els responsables municipals insisteixen que el gest de no alimentar els coloms i utilitzar correctament les papereres i contenidors és clau per prevenir l'aparició d'altres plagues a la ciutat, com ara rosegadors, paneroles, mosquits o espècies invasores com la cotorra argentina.