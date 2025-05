Tres detinguts en operatius policials a dues estacions de tren

Un altre operatiu policial a estacions ferroviàries, aquest cop a Terrassa Est i a les Fonts, es va saldar aquest dimecres amb tres individus detinguts.

El dispositiu preventiu de seguretat ciutana el van dur a terme de manera conjunta la Policia Municipal i el Cuerpo Nacional de Policía.

A l'estació de les Fonts, de Ferrocarrils de la Generalitat, van ser identificades cinc persones. A Terrassa Est, estació de Rodalies de Renfe, 13. Tres individus van ser detinguts per infraccions a la llei d'estrangeria. La policia va denunciar dues persones per tinença de substàncies estupefaents i una, per manca de respecte als agents de l’autoritat.