Tres reinfeccions multipliquen per deu el risc de tenir covid persistent

Com més infeccions de covid s’hagin contret, més risc de desenvolupar covid persistent. Aquesta és la principal conclusió que afirma un estudi desenvolupat al Consorci Sanitari de Terrassa. El seu primer signant, el doctor Antoni Arévalo, director del CAP Doctor Joan Planas de Castellbisbal, concreta que “el risc augmenta a partir de la tercera. Amb tres o més infeccions, multipliquen per deu les possibilitats de desenvolupar covid persistent”. Actualment, un 1,1% de la població que ha estat infectada de covid ha acabat desenvolupant-la persistent.
L’estudi fa especial èmfasi en aquest aspecte també en la vulnerabilitat de les dones compreses entre els 30 i els 59 anys, amb més del doble de possibilitats de contraure la covid de manera crònica. També recull que els pacients que després d’haver tingut tres o més infeccions, i es vacunen posteriorment, no obtenen la mateixa protecció. O, el que és el mateix: la vacuna és menys efectiva en els pacients que ja han patit diverses infeccions.
Una altra dada sorprenent amb la qual es va topar Antoni Arévalo i els seus col·legues és que les trombosis, siguin cardiopaties, accidents vasculars cerebrals, o trombosis retinals, entre d’altres, han anat pujant de manera lineal sostingudament des del 2020 fins a l’actualitat. Sobretot entre les persones de més de 60 anys, fins i tot en pacients que no segueixen tractaments crònics. “No som capaços de veure quina relació hi ha amb la covid, però sí que sembla que hi ha més infeccions i més possibilitats, però no hem trobat un lligam psicopatològic clar”, reconeix Arévalo.
Metodologia
L’estudi sorgeix de l’encàrrec del Departament de Salut a través del Hub d’Innovació Social i Sanitària (HISS), per tal de desenvolupar una recerca davant dels casos de covid persistent. “Amb les primeres onades, vam veure que el percentatge de pacients que allargava símptomes, amb feblesa intensa, dolors musculars i boira mental, entra d’altres, eren alts. Prevèiem una segona epidèmia només de covid persistent”, reflexiona Antoni Arévalo.
Per dur a terme l’estudi, el Consorci Sanitari de Terrassa va partir dels 190.000 pacients que té assignats, i de manera anonimitzada, va detectar tots els pacients diagnosticats de covid en alguna ocasió. Es va acotar el grup a les franges d’edat entre 18 i 75 anys, i van quedar 44.000 pacients, als quals se’ls va enviar tot un seguit de qüestionaris a través d’un SMS. D’aquests, va rebre 3.500 respostes útils, que van esdevenir la mostra de l’estudi.
“El que va destacar de les enquestes és la prevalença. Vam trobar que sobre la població general és d’un 2,4 per mil; en dones d’entre 30 i 59 anys d’edat, de 3,3 i en homes d’aquesta franja, d’1,6”, comenta Arévalo. D’altra banda, no tot el que assenyala l’estudi és negatiu o alarmant. També va observar que en aquests cinc anys des de la pandèmia, entre un 35% i un 40% de pacients amb covid persistent millora la seva simptomatologia. “La covid persistent és una malaltia que diagnostiquem perquè hi ha un grup de símptomes enorme i, així, descartem altres causes. Hem vist que el seguiment d’aquests símptomes millora, però tenim també encara un altre 65% llarg de pacients que persisteixen en la simptomatologia”, apunta el signant de l’article.
Per a l’estudi, també es va veure pertinent veure la relació de la covid amb la baixa labora, i també es van obtenir dades interessants. Un 2,6% d’aquests pacients va romandre de baixa entre sis mesos i un any, mentre que aquest percentatge s’enfila al 5,3% pel que fa als que van mantenir-se més d’un any de baixa.
Arévalo avança que hi ha diverses passes més per a fer en aquesta investigació. Hi ha hipòtesis sobre alguns medicaments, com els antihistamínics, que podrien protegir contra la covid persistent, però calen assajos clínics.
Recomanacions
Antoni Arévalo conclou que és complicat llençar recomanacions específiques per a cada cas concret estudiat. Sí que afirma que “la recomanació general és continuar protegint-nos, perquè hi ha més infeccions, més risc de tenir complicacions”.
Tot i que la covid no sigui la mateixa infecció que la que vam viure fa 5 anys, Arévalo convida a no menysprear la malaltia: “S’ha convertit en un catarro. Aquestes noves onades no semblen ser tan agressives. Però precisament amb aquest estudi queda clar que les reinfeccions acumulades poden tenir conseqüències greus”.
Per això recomana que amb qualsevol símptoma respiratori, sigui covid, grip o qualsevol altra infecció, s’opti per l’ús de la mascareta. “No ens ha de fer vergonya anar amb mascareta pel carrer. Actualment, es mira estrany als qui la porten. Hauria de ser el contrari: s’hauria d’agrair perquè és un favor a la comunitat”.