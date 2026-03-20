Ultimen la transformació de la carretera de Rubí

Les obres de transformació i reurbanització de la carretera de Rubí, estretament vinculades al desenvolupament i adequació del polígon industrial de Can Guitard, es troben ja a les acaballes. Així ho confirma Ferran Banús, president de la Junta de Compensació d’aquest sector, que assegura que l’actuació sobre el terreny ja ha conclòs pràcticament en la seva totalitat.
Actualment el projecte es troba en una fase de transició en què només resten pendents els darrers serrells logístics i tràmits burocràtics per poder formalitzar el traspàs definitiu de la infraestructura a l’Ajuntament de Terrassa perquè s’assumeixi la titularitat pública. “L’obra pràcticament està acabada i falta, diguem, per poder fer l’entrega a l’Ajuntament, que se’n faci càrrec, falta un acord final”, detalla Banús.
Aquest tràmit últim està supeditat a dos factors. D’una banda, la recepció requereix l’obtenció d’un certificat indispensable per part de la companyia elèctrica Endesa. De l’altra, cal executar encara una petita intervenció per a la mobilitat sostenible de la zona. En concret s’ha de modificar i allargar un tram del carril bici situat a l’inici de l’obra, en direcció des de Terrassa cap a Rubí.
La Junta de Compensació de Can Guitard i l’Ajuntament preveuen arribar a un acord per modificar un tram d’entre 25 i 30 metres de la via ciclista, una intervenció suggerida pel consistori. Malgrat que l’assemblea va rebutjar inicialment fer-se càrrec d’aquesta modificació, l’entitat s’ha obert a assumir-la per poder accelerar la tramitació administrativa. El president de la Junta remarca aquesta voluntat d’entesa afirmant que “amb l’Ajuntament segurament pactarem fer-ho nosaltres, que no estem obligats, però estem pendents de resoldre aquests dos temes perquè l’obra es doni per acabada i per finalitzada”.
Previsions
La previsió temporal amb què treballen actualment els promotors del polígon és que, en el termini d’un o dos mesos, es pugui signar la recepció oficial per part de l’administració local. Un cop es consolidi aquest pas, la Junta de Compensació de Can Guitard canviarà la seva naturalesa jurídica actual per passar a ser exclusivament una entitat de conservació i de manteniment durant els pròxims cinc anys. El sector, mentrestant, manté la seva activitat econòmica habitual amb total normalitat, atès que, tal com subratlla Banús, l’espai ja era funcional abans de les intervencions urbanístiques i ara “segueix funcionant al cent per cent”.
Aquesta fita històrica arriba després d’un llarg camí. Cal tenir present que les obres d’urbanització s’executen 15 anys després que es constituís provisionalment la primera junta de compensació del sector, el 14 de juliol de l’any 2009.
Una gran via urbana a l’accés sud
Aquest projecte suposa una millora cabdal per a la mobilitat de l’accés sud de la ciutat. Amb una inversió d’uns 2,5 milions d’euros de la junta de compensació, s’han reurbanitzat 1,3 quilòmetres de la carretera de Rubí per convertir-la en una àmplia via de dos carrils per sentit.
A més, s’ha construït una gran rotonda a la cruïlla amb el carrer dels Horts, fonamental per endreçar el trànsit i connectar amb Can Guitard, la deixalleria i el futur sector de Palau Sud.