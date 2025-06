Un acte vandàlic deixa destrosses en dos mòduls a l'Institut Torre del Palau

L’Institut Torre del Palau de Terrassa ha patit un greu acte de vandalisme aquest cap de setmana en dos dels mòduls que utilitzen els alumnes de 4t d’ESO. Dilluns al matí, els professors es van trobar amb els vidres trencats de les finestres, pissarres a terra i les taules i cadires escampades en les dues aules.

Segons la directora del centre, Blanca Jiménez, fins i tot es va causar un forat considerable en una de les parets que comunica amb un segon mòdul.

Jiménez ha explicat al Diari que des de fora no es podien veure les destrosses, però dins tot estava totalment desordenat i hi havia danys greus. Malgrat els fets, les classes s’han pogut fer amb normalitat des del primer moment. “Som un centre amb molt de problema de massificació, però aquesta setmana els alumnes de segon de Batxillerat fan la selectivitat, així que hem pogut reubicar els grups afectats”, ha indicat la directora.

Als mòduls danyats hi havia un equip de so, un projector i un aparell d’aire condicionat, però no s’ha sostret res. “Creiem que ha estat purament un acte de vandalisme”, ha afegit Jiménez.

Els Mossos d’Esquadra han confirmat que han obert una investigació. La direcció del centre ha presentat denúncia aquest dimart; per tal d’iniciar la tramitació amb l’asseguradora per a la valoració dels danys, i després aquesta també es traslladarà al Departament d'Educació. A la zona afectada de l'institut, on hi ha tres edificis modulars, no hi ha càmeres de vigilància, però la policia consultarà si les càmeres del Camí de Can Boada estaven operatives durant el cap de setmana per tal d'intentar localitzar els autors.

Tot i que l’institut ja havia patit algun petit episodi de vandalisme com el de fa uns dos anys, en què els professors es van trobar diverses coses d’una aula tirades per terra, el nivell de destrucció aquesta vegada ha estat molt més elevat, amb molta trencadissa i gairebé res a lloc. “Com això, de destrossar, trencar les coses, no ens hi havíem trobat mai”, ha confirmat la directora del centre.