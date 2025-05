Un estudi sobre l'ús de la Realitat Virtual durant l'embaràs s'endú el Premi d'Infermeria de MútuaTerrassa

La innovació i la tecnologia cada cop són més protagonistes al món sanitari, i així ha quedat palès al Premi d'Infermeria de MútuaTerrassa, celebrat aquest dijous. El màxim reconeixement se l’ha endut el treball "Intervenció eHealth amb Realitat Virtual Immersiva per reduir símptomes d'ansietat i depressió durant l'embaràs: assaig clínic aleatoritzat" obra de Marta Jiménez Barragán. Es tracta d’un estudi que valida l’ús de la Realitat Virtual Immersiva com una eina eficaç i ben valorada per reduir ansietat i depressió durant l’embaràs. Aquesta mostra bons resultats en salut mental, adherència i satisfacció de les dones. També es valora com un recurs complementari en l’atenció prenatal. La guanyadora ha rebut el premi de mans d'Esteve Picola, director general de l’entitat.

L’edició d’enguany ha aconseguit aplegar un total de 38 treballs, una xifra força similar al volum d’estudis presentats l’any passat, i ha servit també per commemorar la 30a edició del Premi. Es tracta d'un certamen anual que se celebra per commemorar el "Dia Internacional de les Infermeres" -el passat 12 de maig- i que té per objectiu donar visibilitat a la recerca en les cures infermeres des dels diferents àmbits assistencials dins la pròpia organització i potenciar la recerca infermera.

Aquest 30è aniversari es rep amb gran il·lusió des de MútuaTerrassa, tal com afirma Susana Lamana, infermera i directora de gestió assistencial de l’àmbit de servei sociosanitari, perquè "si mirem enrere, veiem una gran evolució pel que fa a la quantitat i la qualitat dels treballs presentats". Lamana, relacionada amb el Premi de manera directa o indirecta des del 1995, explica que "sorgeix per reconèixer el paper de les infermeres en recerca i investigació ja que, actualment, tenim un paper fonamental connectant i integrant tots els àmbits i els nivells d'atenció, molt més enllà de l'assistència en la sanitat".

El certamen premia el rigor científic per sobre de tot. "Nosaltres, el que volem -diu Lamana- és visibilitzar els avenços de les cures infermeres, des de tots els àmbits assistencials". Per aquest motiu, els criteris d'avaluació del Premi són l'estudi, la innovació, el rigor metodològic i la claretat.

Més premiats

El segon guardó del 30è Premi d'Infermeria ha estat per a l'“Estudi comparatiu entre catèter central d'inserció perifèrica i catèter central d'inserció central en pacients amb Mieloma Múltiple sotmesos a trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics”, una obra de Montserrat Garcia, Salut Gil, Carles Tolosa, Raquel M. Valle, Mónica Ruiz i Gerard González. En aquest cas els resultats han constatat l’ús preferencial dels catèters central d’inserció perifèrica en pacients que requereixen accés venós perllongat o amb risc d’infecció. Els premiats han rebut el premi entregat per Ferran Cachadiña, director gerent d’Àptima Centre Clínic.

I enguany, per commemorar aquesta fita del 30è aniversari, hi ha hagut un premi especial per festejar l’esmentada efemèride i complementar els dos premis habituals. L'estudi reconegut ha estat l'“Efectivitat d'una intervenció formativa sobre coneixements en lesions cutànies relacionades amb la dependència”, desenvolupat per Mercedes del Cotillo, que ha rebut el reconeixement de mans de Yolanda Cuesta, directora gerent de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa.