Un ferit en l'incendi d'un habitatge a Terrassa. Ha passat aquest dimarts al barri de Can Parellada.

El sistema 112 ha sabut de la incidència a les 3.05 hores: cremava un pis al carrer d'Holanda. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha comissionat cinc dotacions.

Confinament

El veïnat estava confinat en els domicilis. En un principi, no s'ha localitzat cap ferit, pèrò finalment una persona ha rebut assistència sanitària per possible inhalació de fum. El seu estat semblava lleu i ha obtingut l'alta allà mateix.

Un cop extingit l'incendi, els bombers han ventilat l'immoble en un operatiu que, en total, ha durat gairebé dues hores.