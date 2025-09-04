Terrassa

Un incendi al Campus universitari de Terrassa deixa tres ferits

El foc, originat per la crema de tres bateries de liti en una nau la zona, va requerir 12 dotacions de Bombers i va afectar parcialment una segona nau amb material pirotècnic

Publicat el 04 de setembre de 2025 a les 12:01

Un incendi declarat la nit de dimecres, 3 de setembre, en una nau del carrer de la Pedra Blanca, a la zona del campus universitari de Terrassa, va mobilitzar fins a dotze dotacions de Bombers i va obligar a atendre tres persones, traslladades en estat lleu a l’Hospital de Terrassa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’avís es va rebre a les 23.56 hores, quan van començar a cremar tres bateries de liti a l’interior de la nau. A l’arribada dels Bombers, el foc ja estava totalment desenvolupat i s’havia propagat pel sostre fins a la nau annexa, on s'emmagatzemava material divers destinat a la fabricació de pirotècnia.

Els efectius van iniciar les tasques d’extinció tant a la primera nau per reduir la intensitat de les flames, com a la segona per evitar-ne la propagació. A les 03.12 hores, l’incendi es va donar per apagat i es va procedir a la revisió amb càmeres tèrmiques i a la ventilació de l’espai.

Tot i la proximitat a altres instal·lacions universitàries i industrials, el foc no va afectar cap altra zona. Es desconeix si les tres persones ferides lleus eren treballadors o estudiants vinculats a la zona.

