Un incendi al Campus universitari de Terrassa deixa tres ferits

Un incendi declarat la nit de dimecres, 3 de setembre, en una nau del carrer de la Pedra Blanca, a la zona del campus universitari de Terrassa, va mobilitzar fins a dotze dotacions de Bombers i va obligar a atendre tres persones, traslladades en estat lleu a l’Hospital de Terrassa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’avís es va rebre a les 23.56 hores, quan van començar a cremar tres bateries de liti a l’interior de la nau. A l’arribada dels Bombers, el foc ja estava totalment desenvolupat i s’havia propagat pel sostre fins a la nau annexa, on s'emmagatzemava material divers destinat a la fabricació de pirotècnia.
Els efectius van iniciar les tasques d’extinció tant a la primera nau per reduir la intensitat de les flames, com a la segona per evitar-ne la propagació. A les 03.12 hores, l’incendi es va donar per apagat i es va procedir a la revisió amb càmeres tèrmiques i a la ventilació de l’espai.
Tot i la proximitat a altres instal·lacions universitàries i industrials, el foc no va afectar cap altra zona. Es desconeix si les tres persones ferides lleus eren treballadors o estudiants vinculats a la zona.