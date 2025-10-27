Un magatzem únic per al fons del Museu

L’Ajuntament de Terrassa preveu habilitar un únic magatzem museístic que permetrà centralitzar el fons patrimonial custodiat pel Museu de Terrassa i el material de gran volum de diverses entitats de cultura popular.
El nou dipòsit servirà tant per allotjar part del fons del Museu, actualment ubicat al carrer del Pare Font, com per acollir elements com les carrosses de la Cavalcada de Reis, les de Carnestoltes o el pessebre de la ciutat, ara repartits en diferents espais. “D’aquesta manera disposarem d’un únic emplaçament centralitzat per a tots aquests elements”, va destacar el tinent d’alcalde Joan Salvador durant l’última comissió informativa de Projecció de la Ciutat, tot subratllant que el magatzem també facilitarà l’accés a les col·leccions per a investigadors i persones interessades en la recerca, com fa l’espai actual.
El projecte s’emmarca dins la partida de 2,6 milions d’euros de 2026 destinada al patrimoni cultural, que inclou la finalització de la tercera i última fase del Condicionament Terrassenc, obres ja adjudicades, així com l’elaboració del pla d’accessibilitat del Museu de Terrassa, que ha de definir les línies estratègiques per assolir l’accessibilitat universal dels seus equipaments, serveis i activitats.
Pel que fa a la ubicació del futur magatzem museístic, encara no s’ha volgut fer pública per part de l’Ajuntament, ja que “no està tancada ni signada”, segons van indicar els tècnics de projecció de la ciutat.
Pluges obliguen a moure material
Recentment, material del Museu dipositat a la Casa Alegre s’ha traslladat a un magatzem de l’Ateneu Terrassenc a causa de les pluges.