Un miler d’expedients tancats per evitar la pèrdua de l’habitatge

L’Ajuntament de Terrassa va tancar durant el 2024 un total de 935 expedients d’intermediació per risc de pèrdua d’habitatge. D’aquests, la majoria s’han resolt evitant la pèrdua de la llar (30%) o facilitant una alternativa residencial (23%). Tan sols un 7% dels casos, cosa que suposa 67 expedients, resolts amb la pèrdua de l’habitatge sense cap alternativa. La resta d’expedients consistien en desistiments, assessoraments, duplicats, o altres causes que no comportaven la pèrdua de la llar.

D’altra banda, les xifres mostren una tendència descendent pel que fa al nombre total d’expedients de llançaments: de 1.122 el 2022 i 931 el 2023, s’ha passat a 817 aquest passat 2024. D’aquesta xifra de llançaments, només van acabar executant-se 107. Dels llançaments executats, que han afectat a 109 persones, s’han gestionat 26 expedients d’acollida temporal en hostal i 3 expedients d’acollida temporal a l’Andana. La resta, han estat acollits en habitatges de familiars, propis o altres.

Una millora en les dades que valora positivament Lluïsa Melgares, regidora de Polítiques Socials d’Habitatge: “Demostren que l’acompanyament social funciona, prioritzant la prevenció, la coordinació amb entitats socials i la protecció de les famílies vulnerables davant de situacions límit”. En aquest sentit, l’Ajuntament, explica Melgares, posa a disposició de la ciutadania eines com la mediació, la taula d’emergència, l’allotjament temporal o l’assessorament jurídic, “amb l’objectiu de garantir que ningú no quedi enrere”.