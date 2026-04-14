Una caravana itinerant portarà els serveis d’ocupació als barris de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa posa en marxa “Roda Barris, l’orientació en ruta”, un dispositiu itinerant que pretén acostar els serveis d’ocupació i orientació laboral als diferents barris de la ciutat. La iniciativa, impulsada per Foment de Terrassa, es basa en una caravana habilitada com a oficina mòbil des d’on es realitzaran accions d’orientació i acompanyament, tant individuals com grupals, així com activitats de motivació i suport a la recerca de feina.
El projecte s’inscriu dins del programa Treball als Barris, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i s’adreça principalment a zones amb indicadors socioeconòmics més complexos. A Terrassa, això inclou els barris de Ca n’Anglada, Montserrat, Torre-sana, Vilardell i disseminats (Districte 2); Can Jofresa, Can Palet, Can Palet II, Guadalhorce i Xúquer (Districte 3); la Maurina (Districte 4); i Sant Llorenç, Ègara, Sant Pere Nord i Can Tusell (Districte 6). En aquest sentit, “Roda Barris” dona suport al dispositiu d’inserció sociolaboral que ja es desplega en aquests barris, amb l’objectiu de millorar les competències professionals dels participants i afavorir-ne l’ocupabilitat.
Entre les línies previstes hi ha “Esport als Barris”, una proposta d’actuacions preventives adreçada a joves que combina la pràctica esportiva amb l’orientació laboral per fomentar competències transversals i afavorir la inserció o el retorn a la formació. El projecte també inclou accions amb empreses per detectar necessitats de contractació i promoure oportunitats per a col·lectius vulnerables.
La caravana, de fet, s’ha rehabilitat en el marc de programes ocupacionals municipals, amb la participació de persones en formació en l’àmbit de la rehabilitació d’edificis i joves vinculats al projecte Talent Jove, que han treballat en la retolació del vehicle.
El tret de sortida tindrà lloc dijous i divendres, coincidint amb la Fira d’Orientació Professional Terrassa Tria Futur. A partir d’aquí, es preveu que el servei es desplegui progressivament pels barris, en coordinació amb entitats i centres educatius.