Terrassa impulsa un Protocol Marc per a entorns lliures de violències sexuals a les entitats

L'Ajuntament de Terrassa ha posat a disposició del teixit associatiu de la ciutat una nova eina per prevenir, detectar i actuar davant de casos de violència sexual. Aquest pas endavant en la lluita contra les violències masclistes s'ha materialitzat amb la presentació del Protocol Marc per a la prevenció i actuació davant les violències sexuals a les entitats, un document que pretén garantir espais associatius més segurs, igualitaris i lliures de qualsevol forma de violència.
Segons fonts municipals, el protocol ofereix un marc comú perquè les associacions puguin elaborar els seus propis documents o adherir-se a l'actual. Aquest sistema incorpora mesures de prevenció, mecanismes de detecció i un circuit d'intervenció estructurat davant de possibles agressions.
El text defineix la violència sexual d'una manera àmplia, tot reconeixent que es pot manifestar en múltiples formes i en qualsevol àmbit de la vida social i comunitària, des de conductes quotidianes com comentaris o pressions fins a les agressions més greus.
Intervenció i prevenció
El document estableix un procés d'actuació molt clar que s'activa en cas d'incidència. Aquest circuit inclou les fases de comunicació, investigació, resolució i seguiment, sempre amb garanties de confidencialitat, protecció de la víctima i diligència en la resposta. També s'impulsa la creació de comissions de prevenció i detecció dins de les mateixes entitats, es promouen accions de sensibilització i es fomenta la formació continuada. En aquest sentit, el consistori ja ha dut a terme dues sessions formatives i la previsió és fer-ne més durant els mesos vinents.
La regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, Lluïsa Melgares, ha destacat la importància d'aquesta mesura. "Aquest protocol és una eina clau per avançar cap a una cultura de tolerància zero davant les violències sexuals", ha assegurat. Melgares ha explicat els objectius del consistori: "Volem que totes les entitats de Terrassa disposin de recursos per actuar amb rigor, rapidesa i sensibilitat". La regidora ha remarcat que "no hi ha prou amb reaccionar: cal prevenir, sensibilitzar i implicar tota la comunitat". Finalment, ha subratllat que "aquest document facilita el canvi cultural necessari per promoure espais segurs per a tothom, especialment per a dones, nenes i joves".
Aquest nou instrument dona resposta a les obligacions legals vigents, que ja estableixen la necessitat que les entitats disposin d'instruments clars per prevenir i abordar les violències sexuals.
L'acció s'emmarca en el conjunt de polítiques municipals que Terrassa ha anat desenvolupant durant els darrers anys mitjançant diferents protocols i circuits d'atenció especialitzada. L'Ajuntament considera que la mesura representa un punt d'inflexió pel que fa a la implicació directa del teixit associatiu, una peça clau en la vida social de la ciutat