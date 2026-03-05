Dotze quilòmetres de retencions a l'AP-7 per un camió d'escombraries bolcat

L'AP-7 registra aquest dijous a la tarda dotze quilòmetres de la tarda de retencions a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit Girona a causa d'un camió d'escombraries que ha bolcat al mig de l'autopista i que obliga els vehicles a circular pel voral dret al punt de l'incident. La situació també afecta la B-23 des del Papiol, a l'enllaç amb l'AP-7.
El Servei Català de Trànsit (SCT) recomana utilitzar vies alternatives com ara l'A-2, la B-40 o la C-58, tant per als conductors que circulen per l'AP-7 en sentit nord com per als que surten de Barcelona per la B-23. Aquest és l'incident més destacat d'una jornada complicada per al trànsit a l'AP-7, que ha registrat diversos sinistres en un dia marcat per la pluja.
Per exemple, hi ha hagut un accident a l'altura de Parets del Vallès que ha provocat aturades de sis quilòmetres en sentit sud.
També hi ha hagut un altre sinistre en sentit Girona a Mollet del Vallès que ha obligat a tallar dos carrils, i que ha generat dos quilòmetres de lentitud des de Santa Perpètua de Mogoda.
Més cap al nord, a la Jonquera, un altre accident que ha implicat un turisme que ha bolcat ha generat dos quilòmetres de lentitud en sentit Tarragona.