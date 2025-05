Una desena d’expedients per protegir el patrimoni arquitectònic

La comissió informativa de Territori i Habitatge celebrada aquest dilluns a la tarda ha acordat elevar al pròxim ple ordinari la proposta per aprovar provisionalment el pla especial urbanístic de l’edifici situat al carrer de la Rutlla 12. Es tracta d’un immoble que figura en l’Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa perquè, originalment, podria ser obra de l’arquitecte Lluís Muncunill. Aquest és un de la desena d’expedients d’iniciativa privada que l’Ajuntament està tramitant per protegir el patrimoni arquitectònic i artístic de la ciutat.

“L’Ajuntament protegeix tots aquests elements de valor i evitem que es puguin perdre, complint així amb el nostre programa de govern on ens comprometem a revaloritzar i preservar el patrimoni històric, cultural, artístic i arquitectònic de la ciutat”, destaca el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona.

L’actuació s’inclou dins la modificació puntual del POUM per a ampliar l’Inventari del Patrimoni Cultural de la ciutat, que actualment compta amb 328 elements. S’inclouen, per exemple, conjunts i edificis fabrils, nombroses cases de rengle o d’estiueig, mostres d’arquitectura contemporània, així com elements i monuments artístics de l’espai urbà.

L’edifici de la Rutlla, 12, té un valor històric significatiu, ja que data de l’any 1919. D’aquesta època es conserva la part superior de la façana, que correspon al segon i darrer pis. Aquesta inclou la fusteria de la balconada, l’obertura, l’òcul i un trencadís horitzontal emmarcat per dues motllures a la cornisa. A més, es proposa protegir els murs de tàpia de les parets mitgeres perquè es considera que són testimonis del creixement de la ciutat des de l’enderroc de les muralles.

Quan la rehabilitació d’un immoble inventariat comporti canvis significatius, cal elaborar un pla especial de protecció patrimonial, motiu pel qual es podrà garantir la conservació dels elements protegits de l’edifici del carrer de la Rutlla. Sense aquesta modificació, aquest immoble podria haver patit transformacions que n’alteressin el valor o, fins i tot, haver desaparegut les figures inventariades.