Una Macroviciada de videojocs per a tots els públics a Terrassa

Consoles de diverses generacions, un simulador de realitat virtual, debats sobre l'impacte de la intel·ligència artificial generativa i sobre la indústria del videojoc a Terrassa, fins i tot un taller de modificació de consoles retro. Totes aquestes propostes, i unes quantes més, inclou el programa de la Macroviciada 3.0, organitzada per la Frikassa, que tindrà lloc el pròxim 20 de setembre al casal cívic de Sant Pere, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, d'11 a 20 hores. Arriba amb mascota: Vici.
La Frikassa (Frikis de Terrassa, obvi) és una entitat sense ànim de lucre que treballa per promocionar "i dignificar" la cultura friki. La macroviciada és la seva aposta anual més significativa i enguany arriba a la seva tercera edició amb canvi d'ubicació: surt de la Masia Freixa per traslladar-se al casal cívic de Sant Pere, a les portes del qual han presentat l'esdeveniment aquest dilluns dues integrants de l'entitat: Gala Porté i Ariadna Closa. "Hem crescut i per aquest motiu hem decidit canviar d'ubicació. A més, és bo sortir del Centre", han apuntat les responsables de l'associació, que l'any passat va integrar la Macroviciada al festival Moaré però ha preferit esqueixar-la enguany: "No acabava de ser el nostre espai".
L'entrada al casal cívic serà gratuïta. Dins, els visitants disposaran de diverses sales amb videojocs, punts d'informació, tallers i xerrades de diversos experts. Una sobre gestió del joc a casa, per exemple. Perquè la vocació de la Macroviciada és "polifacètica i transversal, per a tots els públics", una funció que s'ha demostrat en les edicions anteriors. "Muntem un esdeveniment petit però eixerit", ha conclòs Gala Porté. L'any passat, la iniciativa va reunir 600 persones.