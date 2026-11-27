Alegria, Teatre
Espai teatral polivalent inaugurat l’any 1991. Situat al carrer de Gaudí, 15, és de titularitat municipal. Al mateix carrer i amb el mateix nom el 1907 Gaietà Galitzia va fer-hi construir un local per fer-hi projeccions. El mateix empresari va obrir un altre Teatre Alegria a la Rasa el 1917.
Boladeras, Rosa
Actriu terrassenca de cinema, teatre i televisió. Guanyadora del Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026 per la seva interpretació a l’obra “Tinc un bosc al cervell”.
Casal de Sant Pere
Dinamitzador de la Sala Crespi, organitzador del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre i seu dels grups de teatre amateur PAM Teatre, Qollunaka i ELEN-CO Grup de Teatre.
Duocastella, Maria Dolors
Actriu, activista social i cultural, pintora i professora d’art coneguda com la Suri. Nascuda a Manresa el 1926 i morta a Terrassa el 2014.
Escenes Locals
Cicle de teatre no professional de Terrassa, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa per donar suport i visibilitat a les companyies teatrals locals.
Ferrer, Pep
Actor terrassenc de teatre, televisió i cinema. Va iniciar-se en la interpretació a l’escena amateur de Terrassa, amb la companyia Detritus.
Graells, Guillem-Jordi
Dramaturg, escriptor, traductor, director teatral i gestor cultural. Del 1977 al 1980 va dirigir la societat cooperativa Teatre Lliure. Del 2007 al 2015 va presidir l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Humet, Agustí
Actor, músic, director escènic i professor de teatre mort el 2025. Durant nou anys va ser director de l’Institut del Teatre a Terrassa. Germà i pare, respectivament, dels cantants Joan Baptista i Gemma Humet.
Institut del Teatre
Té presència a Terrassa des del 1974, amb la creació del Centre Dramàtic del Vallès. Avui, la seva oferta se centra en l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE).
Josa, Marissa
Actriu i docent nascuda a Terrassa, ha participat en més de seixanta espectacles. Dilluns va rebre el Premi d’Honor Anna Lizaran dels Premis Butaca.
King Lear
Tragèdia de Shakespeare. L’actriu terrassenca Andrea Ros va interpretar el paper de Cordèlia en el muntatge dirigit per Lluís Pasqual al Teatre Lliure.
LaFACT Cultural
Anteriorment Centre Cultural. Equipament situat a la rambla d’Ègara, inaugurat el 1980. Al llarg de la seva història, ha acollit diverses representacions teatrals.
Monterde, Pau
Director d’escena, escenògraf, arquitecte i estudiós de les arts escèniques. Vinculat als grups terrassencs Skunk i El Globus i al Centre Dramàtic del Vallès, que va dirigir entre el 1986 i el 1992.
Noves Tendències
Festival anual de Terrassa dedicat a les arts vives, la creació contemporània i els nous formats escènics. Fins ara, se n’han celebrat 19 edicions.
Òpera Terrassa
Associació constituïda el 2022 amb l’objectiu de promoure activitats en l’àmbit de l’òpera i la sarsuela i donar continuïtat a la tasca de l’anterior associació Amics de l’Òpera i Sarsuela de Terrassa.
Poch, Àngels
(Terrassa, 1948 -2015). Actriu de teatre i televisió que va participar en més de trenta obres. La temporada 1997-1998 va rebre el Premi Margarida Xirgu. El 2021 Òmnium Cultural Terrassa va crear un premi literari de teatre en català amb el seu nom.
Qollunaka
Companyia de teatre terrassenca, amb seu al Casal de Sant Pere, formada l’any 2003.
Regina
Històric espai escènic d’El Social que actualment està en fase final de recuperació per tornar a obrir després de dècades tancat.
Sergi Belbel
Multipremiat autor, director i traductor teatral nascut a Terrassa l’any 1963. Va ser director del Teatre Nacional de Catalunya entre el 2006 i el 2013.
Tàlem
Obra de teatre de Sergi Belbel amb què va debutar l’actor terrassenc Pere Arquillué el 1990 al Teatre Romea de Barcelona.
Una vella, coneguda olor
Obra escrita per Josep Maria Benet i Jornet el 1962, escollida per reobrir el Teatre Principal de Terrassa després de la seva rehabilitació el 14 d’abril de 2011.
Vestuari
Especialitat de la terrassenca Mercè Paloma, dissenyadora i figurinista de teatre, a més de cinema i òpera.
Wahida
Personatge protagonista de l’obra “Tots ocells”, de Wajdi Mouawad, amb què l’actriu terrassenca Miriam Moukhles va ser nominada als Premis Max com a millor actriu.
Xavier Bertran
Actor, escriptor i guionista nascut a Terrassa el 1968 que més enllà de ser conegut per la sèrie “Lo Cartanyà”, ha participat en una llarga llista de muntatges teatrals.
Yerma
Obra de Federico García Lorca representada en dues ocasions el 1990 a Terrassa (Socialet i Centre Cultural) i que el 2023 va tornar als escenaris terrassencs, al Teatre Principal, amb María Hervás. El 1935 el mateix Lorca havia assistit a una representació al Teatre Alegria amb Margarida Xirgu.
Ziedrich, Konrad
Director de teatre, dramaturg i traductor alemany que el 1990 va dirigir el muntatge de “Nit de Reis” de William Shakespeare en què l’actriu terrassenca Rosa Cadafalch interpretava el paper protagonista de Viola.