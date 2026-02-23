Posant al dia l’alumnat sobre les novetats de l’Ordenança de Convivència en el transport públic urbà

El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Seguretat i Mobilitat, Xavier Cardona, ha assistit aquest dilluns a la primera sessió informativa adreçada a estudiants d’ESO i Batxillerat per donar a conèixer les principals novetats de l’Ordenança de Convivència Democràtica en matèria de seguretat en el transport públic urbà. La sessió s’ha celebrat a l’Institut Can Jofresa i forma part d’un cicle de xerrades que s’estendrà a altres centres educatius de la ciutat, com l’IES Santa Eulàlia.
La iniciativa està impulsada per la Policia Municipal de Terrassa, a través de la Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat (URMEC), conjuntament amb el Servei de Mobilitat i en col·laboració amb TMESA. L’objectiu és informar i sensibilitzar el col·lectiu jove sobre els drets i deures de les persones usuàries del transport públic, així com fomentar actituds responsables i cíviques que contribueixin a millorar la convivència i la seguretat.
Durant la sessió s’han explicat els aspectes més rellevants de la normativa vinculats a l’ús correcte dels autobusos urbans, amb especial èmfasi en la prevenció de conductes incíviques i en la importància del respecte a les normes per garantir un servei segur i de qualitat. La modificació de les bases de l’Ordenança de Convivència Democràtica a la ciutat incorpora un nou capítol dedicat específicament a l’ús del transport públic urbà, on es detallen de manera clara els drets i obligacions de les persones usuàries.
La regulació inclou un llistat de prohibicions amb sancions associades en cas d’incompliment. Entre les faltes greus o molt greus —amb multes d’entre 500 i 2.000 euros— s’hi troben bloquejar intencionadament l’entrada o sortida de l’autobús, impedir el funcionament del servei, enfrontar-se amb el conductor o el personal que impedeixi posar en marxa el servei, o accedir a l’autobús en estat d’embriaguesa o sota els efectes de substàncies estupefaents.
Aquestes sessions s’emmarquen en l’estratègia municipal de promoció de la convivència i la seguretat, amb la voluntat d’apropar la normativa a la ciutadania més jove i reforçar el seu compromís amb l’espai públic i els serveis col·lectius.