Convoquen els 'therians' de Terrassa en una quedada al centre: qui són?

Els 'therians' se Terrassa queden convocats el divendres 27 de febrer a les 18:30 al Raval de Montserrat. Així ho ha fet saber el compte 'therians.terrassa' a la xarxa socials TikTok, on han acompanyat la convocatòria amb la petició de que la resta de persones no els molesti. "Som normals", han expressat al missatge.
La seva por a ser molestats no és infundada: a Barcelona hi havia organitzada una altra d'aquestes quedades dissabte, però la majoria dels assistents no formaven part d'aquest grup, sinó que eren curiosos i persones que van anar expressament a fer-los burla. Finalment, a la ciutat comtal van haver 4 persones detingudes després que es formessin aldarulls.
Què són els 'therians'?
Però, quan parlem de 'therians' de qui estem parlant? Doncs d'un grup de persones que s'identifiquen, tant psicològicament com espiritualment, com animals. Això no es limita només a gossos, sinó que qualsevol animal hi està inclòs, des de mamífers fins a reptils. Per aquesta raó "imiten" les pràctiques i les accions dels animals amb els que se senten identificats, com, per exemple, caminar, saltar i córrer a quatre potes, udolar, bordar, etc., per poder connectar millor amb el que senten que són. Aquesta corrent va fer-se viral a alguns estats de l'Amèrica del Sud, com l'Argentina o l'Uruguai.