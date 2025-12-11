Una terrassenca com a doble d'una reconeguda actriu de Hollywood

La terrassenca Maria Llordella (@mariallordella), creadora de contingut amb prop de 60.000 seguidors a TikTok, s’ha fet viral després de publicar un vídeo en què revela que va treballar com a doble de l’actriu nord-americana Madelyn Cline, una de les cares més populars de Hollywood gràcies a "Outer Banks" i "Stranger Things". El vídeo, que ja acumula gairebé 170.000 reproduccions i 17.500 m’agrada, mostra imatges del rodatge i detalls de l’experiència.
La pel·lícula en qüestió és "The Map That Leads to You", estrenada aquest agost a Prime Video i coprotagonitzada per KJ Apa ("Riverdale"). Tot i ser una producció internacional, gran part de les escenes es van gravar a diverses localitzacions de Barcelona i, especialment, al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. Aquest fet va permetre que Llordella participés en el projecte com a doble de Cline.
En el vídeo, la jove apareix vestida exactament igual que l’actriu protagonista i explica que, tot i que mai se li veu la cara, “moltes de les escenes de la pel·lícula soc jo”. També apunta que el rodatge es va allargar “durant alguns mesos”.
Segons ha pogut confirmar el Diari de Terrassa, The Map That Leads to You es va rodar al Parc Audiovisual entre el 31 de juliol i el 7 d’agost de 2024, sota la producció de Nostromo Pictures, una companyia que habitualment treballa a Terrassa. Entre els seus projectes al recinte hi figuren títols com "Apocalipsis Z", "El secreto del orfebre" amb Mario Casas, "Escape", "Mi soledad tiene alas", "A través de mi ventana" o la recent "Black Tides", amb John Travolta.
Llordella continua responent preguntes i compartint anècdotes del rodatge, i la seva experiència com a doble terrassenca en una producció internacional s’ha convertit en una de les històries virals de la setmana a la ciutat.