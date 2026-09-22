Una tragèdia que va quedar atrapada en el silenci: la memòria de l'accident del tren de les Planes torna a Terrassa

El tren va sortir de Terrassa ple de passatgers a les 8 hores de l’11 de febrer de 1939. Poques hores després, 36 persones havien mort i més d’un centenar havien resultat ferides en una de les pitjors tragèdies ferroviàries de la història recent del país. Aquest dilluns a la tarda, el Casal Cívic del Vapor Gran ha acollit la presentació del llibre “L’accident del Tren de les Planes. Memòria de les víctimes d’Ullastrell”, un treball coordinat per Rosa Massagué que recupera els noms i les històries de les persones afectades.
L’acte, organitzat per l’Ajuntament d’Ullastrell i l’Associació El Llibre de la Vida, ha omplert la sala de públic interessat en una història que durant dècades va quedar relegada al silenci. Terrassa hi té un paper crucial: el comboi havia iniciat el trajecte a la ciutat i va ser la més afectada pel nombre de víctimes. De fet, durant la presentació s'han compartit testimonis de famílies egarenques que encara conserven el record, com els Maurí, que van perdre tres familiars en la catàstrofe.
El llibre, però, posa el focus en les dones d’Ullastrell que viatjaven en aquell tren. Tres van morir i vuit van quedar ferides. Aquest fet explica, en bona part, l’impuls de l’Ajuntament d’Ullastrell per fer possible l’edició.
L’accident es va produir en un context especialment convuls. Les tropes franquistes havien entrat a Barcelona el 26 de gener i, pocs dies després, el Servei Militar de Ferrocarrils es va fer càrrec de la línia, després de la militarització dels antics Ferrocarriles de Cataluña S.A., i en va restablir el servei el 31 de gener. El 10 de febrer es va donar per acabada la Guerra Civil a Catalunya i, l’endemà, el comboi va sortir de Terrassa.
Un comboi sense frens
El tren circulava per una via soterrada per Collserola i sortia a l’exterior a partir de Muntaner. Abans d’arribar al Peu del Funicular, però, els frens de l’automotor van fallar i el comboi va començar a guanyar velocitat. Va passar de llarg aquella estació i, en arribar a Sarrià, va topar amb un altre tren que, afortunadament, estava buit. El tren avariat va continuar avançant sense control, mentre alguns passatgers saltaven del tren en marxa. Va passar sense aturar-se per les Tres Torres, la Bonanova i Muntaner, fins que a Sant Gervasi va tornar a xocar amb un tren que estava aturat i el va arrossegar uns 100 metres. Entre les 36 víctimes mortals hi havia cinc empleats de la companyia, entre ells el conductor. Durant anys va circular el rumor que es tractava d’un sabotatge, però la nota assenyala el deficient estat de conservació de la locomotora com a causa de l’accident.
La tragèdia es va produir en la mateixa corba on ja hi havia hagut un altre accident el 1925, que també va causar un elevat nombre de víctimes. La proximitat dels fets amb el final de la Guerra Civil i l’inici de la dictadura franquista va contribuir a mantenir l’episodi en silenci durant dècades. Precisament, el llibre coordinat per Rosa Massagué vol trencar aquest silenci recuperant els noms de les víctimes, les seves històries i la memòria d’aquells fets.