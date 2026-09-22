ERC reclama digitalitzar els espais de cartelleria municipal

ERC proposarà al ple municipal de setembre modernitzar els espais de cartelleria de la ciutat amb la instal·lació d’una primera pantalla digital abans d’acabar l’any. La formació considera que els actuals suports, on s’acumulen pancartes i informació en paper, ofereixen una imatge desactualitzada i no encaixen amb la voluntat de Terrassa de projectar-se com una ciutat moderna.
La portaveu republicana, Ona Martínez, ha defensat que la pantalla es posi a disposició gratuïta de les entitats perquè puguin anunciar les seves activitats i que la mesura s’estengui progressivament a altres espais. "Si tu vols ser una ciutat moderna has també de semblar-ho", ha afirmat.
ERC no concreta quantes pantalles serien necessàries i planteja que siguin els serveis tècnics els que determinin les ubicacions. Entre els punts que considera susceptibles de ser revisats hi ha els espais de cartelleria de Glòries Catalanes, Doré o diversos punts del Parc de Vallparadís. Els republicans també proposen revisar els tòtems publicitaris que ocupen espai a la via pública.
La iniciativa s’emmarca, segons ERC, en la necessitat de revisar globalment els elements que configuren el paisatge urbà. La formació recorda que ja havia plantejat l’elaboració d’una ordenança del paisatge urbà i vol que la digitalització de la cartelleria s’hi incorpori.
Martínez considera que alguns dels actuals suports transmeten una imatge allunyada de la ciutat que Terrassa vol projectar. "No té cap mena de sentit que hi hagi determinats elements que segueixin sent del segle passat i que, a més, embrutin o distorsionin el que és el nostre espai públic", ha assenyalat.
Reclamen també revisar les restriccions per la pesta porcina
Al marge de l’espai públic, ERC portarà al ple una altra proposta sobre les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La formació demana a la Generalitat que adapti les mesures a les característiques de cada municipi i que en faci un seguiment que permeti modificar-les segons l’evolució de la situació.
En el cas de Terrassa, els republicans consideren que aplicar les restriccions a tot el terme municipal genera situacions contradictòries, ja que la zona nord de la ciutat està més allunyada del nucli d’origen que altres àrees veïnes on sí que es permet l’accés a camins forestals. "Es produeixen contrasentits com que no es pot entrar en els camins forestals des de Terrassa -Castellsapera està a sis quilòmetres del nord- però en canvi pots entrar pel costat que està a Matadepera, que està més a prop", exemplificava el regidor republicà Pep Forn. ERC planteja estudiar una aplicació diferenciada entre la zona sud, més pròxima al focus, i la zona nord.