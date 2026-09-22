L'alumnat del Liceo Egara podrà fer ús de la plaça Catalunya pel pati

L’alumnat de l’Escola Liceo Ègara podrà tornar a utilitzar la plaça Catalunya durant les hores de pati a partir de principis del mes d’octubre. Així ho han acordat l’Ajuntament, la direcció del centre i l’AFA, en una trobada en què també es s’ha abordat la situació de l’espai i les demandes de la comunitat educativa.
El consistori es compromet a reforçar la presència d’agents de la Policia Municipal a la zona amb l’objectiu d’incrementar-ne la seguretat. La mesura respon a les inquietuds traslladades per l’escola i les famílies sobre l’entorn de la plaça i voltants.
Durant la trobada també s’han posat sobre la taula les actuacions que l’Ajuntament ja ha executat a la plaça en matèria de manteniment i millora. El consistori preveu intervenir-hi pròximament per resoldre qüestions relacionades amb el drenatge de l’espai. Aquesta actuació serà prèvia a una futura remodelació integral de la plaça Catalunya.
El retorn de l’alumnat a la plaça arribarà, per tant, abans d’aquesta transformació global de l’espai. El compromís és que els infants hi puguin tornar a fer el pati a inicis d’octubre, mentre l’Ajuntament continua treballant en les diferents actuacions previstes.
L’acord es s’ha concretat en una reunió mantinguda aquest dimarts entre l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; la tinenta d’alcalde i regidora d’Educació, Patricia Reche; representants de l’AFA i de la direcció del Liceo Ègara, i la propietat de les instal·lacions del centre.