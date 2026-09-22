Prop de 100 joves es troben a Terrassa per iniciar el curs de la Fundació Impulsa

Un total de 98 joves de Manresa, Sabadell, Terrassa, l’Anoia i l’Alt Penedès s'han trobat a la ciutat amb motiu de l’inici del curs 2026-2027 de la Fundació Impulsa. Terrassa ha estat una de les tres seus de les trobades territorials organitzades per l’entitat, juntament amb Vic i Girona, que han aplegat més de 300 joves becats.
La jornada ha servit especialment als joves que aquest any s’incorporen a Impulsa per conèixer l’acompanyament que rebran durant el curs. Aquest suport combina beca econòmica, ordinador, acompanyament tècnic i psicopedagògic, mentoria, formacions i activitats d’apropament al món laboral, així com visites a empreses o “speed datings”.
Una de les novetats d’aquest curs és que cada jove treballarà un itinerari més personalitzat, definit conjuntament amb el seu tècnic o tècnica de referència i adaptat al moment i a les necessitats de cadascú. També s’ha incorporat un nou portal des d’on podran consultar les formacions, fer seguiment de la mentoria i treballar aspectes vinculats a la futura incorporació al món laboral.
Després de la benvinguda, els participants han pres part en el Mundial Impulsa, una activitat en què, organitzats per equips, han construït i personalitzat futbolins de cartró. La proposta els ha permès identificar els valors que més els representen, reflexionar sobre les seves competències personals i professionals i crear el seu propi “avatar professional”, pensant en el futur que els agradaria construir.