El PSC reclama més inversió per repintar els passos de vianants

El PSC reclama al govern municipal que incrementi els recursos destinats al manteniment de la senyalització horitzontal de Terrassa davant el deteriorament que, segons els socialistes, presenten diversos passos de vianants i marques viàries de la ciutat.
La formació considera que la manca de pintura i la pèrdua de visibilitat d’aquestes marques no és només una qüestió estètica, sinó que pot tenir conseqüències sobre la seguretat dels vianants i dels conductors. Per això, reclama actuar de manera immediata per recuperar unes condicions adequades de senyalització als carrers.
El candidat socialista a l’alcaldia, Javi García, vincula aquesta situació amb l’evolució de la partida pressupostària destinada al manteniment de la senyalització. Segons les dades aportades pel PSC, el 2019 s’hi destinaven gairebé 1,5 milions d’euros, mentre que actualment la partida no arriba als 1,3 milions, una reducció superior al 13%.
"Quan es redueixen els recursos destinats al manteniment, les conseqüències acaben arribant als carrers", ha assenyalat García. El candidat socialista considera que el manteniment de l’espai públic ha de tenir més pes en les prioritats municipals i reclama recuperar la inversió en elements que afecten directament el dia a dia dels ciutadans.
"Terrassa necessita menys excuses i més manteniment. Menys propaganda i més inversió en el dia a dia", ha afirmat García, que situa la recuperació de la senyalització viària com una qüestió vinculada directament a la seguretat dels terrassencs.