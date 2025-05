Una xarxa de suport per als malalts d’esclerosi

L’esclerosi múltiple és una malaltia que tot i ser prou coneguda i, fins i tot, mediàtica, pateix una invisibilització intrínseca a la naturalesa de la mateix mal. Amb la intenció de canviar aquesta situació a Terrassa, nou pacients d’esclerosi han fundat Terrassa Esclerosi Múltiple i l'han anunciat aquest divendres a Can Roca. “Trobàvem que hi havia una mancança dins les entitats de Terrassa, que no hi havia cap destinada a la nostra malaltia”, explica al Diari de Terrassa la Ivette Baldó, cofundadora, que ha afegit que l’esclerosi “és una malaltia dura quan no es té una xarxa de suport i els centres de salut no tenen la capacitat de fer-ho”.

Baldó ha ressaltat que l’associació, tot i haver estat només tres mesos en funcionament, ja té en marxa diverses activitats per a persones amb esclerosi. S’organitzen a través de diversos grups de Whatsapp i al més popular, on es proposa anar a prendre un cafè al Vapor Prodis els dimarts al matí, ja tenen una seixantena de membres inscrits.

També hi ha grups per fer caminades per l’Anella Verda, jugar a escacs o fins i tot fer ioga adaptat. La intenció, segons la cofundadora, és oferir un ventall d'activitats en el qual els membres puguin apuntar-se al que vulguin i se sentin més còmodes.“Hi ha persones que estan entrant que ja porten anys amb la malaltia però que no havien trobat un grup on poder connectar, i aquesta connexió els millora el dia a dia, contribueix a una millor autoestima i a estar de millor humor”, apunta la cofundadora.

Moltes d’aquestes activitats són fruit d’una col·laboració amb altres entitats de la ciutat. Per exemple, l’Associació Veïnal de Can Roca els ha cedit un espai on tenen pensat fer xerrades que busquen oferir informació útil per als pacients, ja sigui donant consells sobre quins objectes els poden anar bé en la seva vida quotidiana com quelcom més enfocades a l'interès mèdic.

Per altra banda, Baldó no ha descartat fer conferències a escoles i instituts: “L’esclerosi és una malaltia jove, entre el 70 i el 80% dels diagnosticats tenen entre 20 i 30 anys i és un canvi brutal al dia a dia”. En aquest sentit, ha remarcat, és important que els joves tinguin "un punt d'alerta i consideració, que entenguin el que significa" la malatia i que, en cas que siguin diagnosticats, sàpiguin "que no estan sols" i tenen "una xarxa al darrera que els pot ajudar".