Biblioteques Sense Fronteres pels drets de les dones a Terrassa

"Llegint gèneres: un món més just per a les dones" és el títol de l'edició d'enguany del programa de Biblioteques Sense Fronteres, la qual posa el focus en la defensa de la justícia de gènere i els drets de les dones i nenes d'arreu del món.
En el programa es proposa un "profunda reflexió sobre les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones i nenes al Sud Global" i "visibilitzar les accions i moviments socials impulsats per dones a aquests territoris", segons explica l'Ajuntament en un comunicat. Per aquest motiu, es tractaran temàtiques com la vulneració del dret a l'educació, els drets polítics i laborals de les dones a aquella zona del món, com es relaciona el gènere amb l'emergència climàtica i les diverses formes que adopta la violència que les dones encara pateixen.
Biblioteques Sense Fronteres, impulsat pel Servei de Biblioteques, el departament de Cultura de la Generalitat i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, va començar al 2021 a la Biblioteca Central de Terrassa el 2021, però des del 2024 aquesta iniciativa s'ha estès a totes les biblioteques del districte.
El públic tindrà accés a les activitats del projecte des d'aquest mateix octubre fins a finals d'any a qualsevol dels centres de la ciutat. Estan pensades per a tres públics diferenciats: infantil i familiar, juvenil i adult. Entre les propostes, hi ha exposicions, tallers artístics, clubs de lectura, xerrades debat i hores de contes i jocs, entre d'altres. Aquí està disponible tota la programació.
D'aquesta manera, la Xarxa de Biblioteques de Terrassa (BCT Xarxa) promou i sensibilitza la població sobre "les situacions de vulneració dels drets humans" i proporciona "eines i recursos per a l'acció social".