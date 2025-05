La Comissió per la Sanitat denuncia urgències saturades i anul·lacions

“No canviarà res si no es posen de manera urgent més personal i més recursos a la sanitat pública”. Aquesta és una de les conclusions de la Comissió d’Entitats per la Sanitat Pública després de l’última reunió de seguiment d’equipaments mantinguda amb l’Ajuntament i la gerència de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord del CatSalut. Segons la comissió, la Generalitat s’ha compromès a començar les obres del nou CAP Terrassa Nord i el CAP-CUAP a principis del 2027. Mentrestant, continuen els dèficits: “Mesos d’espera per a la visita el metge de família, canvis o anul·lacions de cites, nefasta gestió telefònica”.

La trobada institucional es va celebrar el 15 de maig. La plataforma en defensa de la sanitat pública va poder confirmar que els dos nous centres projectats (el CAP Nord i el nou CAP-Centre d’Urgències d’Atenció Primària, a tocar de la plaça dels Països Catalans) disposaran de sengles dotacions del SEM. Per a aquests projectes “falten tràmits”, però existeix el compromís “de començar les obres a principis del 2027”. Les previsions amb l’ampliació del CAP Sud són menys optimistes. “És molt greu que vagi més endarrerit”, lamenta la comisió. Aquest pla no té pressupost i la construcció no començarà abans del 2028.

Un altre projecte, el del desdoblament del CAP Rambla, segueix pendent de la decisió entre dos terrenys. Això ja se sabia des del febrer passat. “Després de tres mesos encara no s’ha concretat un solar”, destaca la comissió, que denuncia “la manca d’agilitat i interès de les nostres institucions per solucionar el problema sanitari de la nostra ciutat”.