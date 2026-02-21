La Pastisseria Erica, robada i destrossada: "És molt injust"

La nit de dijous a divendres un lladre va entrar al local de la Pastisseria Erica, un negoci familiar del carrer Ample, al barri de Sant Pere. Segons han fet saber les seves propietàries a través de les xarxes socials, l'individu va trencar una finestra del local, mentre robava la botiga, va destrossar el gènere que tenien preparat per afrontar el cap de setmana. A més, com la persona que va entrar es va tallar amb els vidres de la finestra trencada, han hagut de contractar una empresa de neteja i desinfecció per assegurar-se que l'obrador complia amb els estàndards sanitaris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nView this post on Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"Això és molt injust —han expressat en un vídeo a les xarxes— i fa moltíssima ràbia després de tanta feina". "Us demano disculpes i us vull donar les gràcies perquè estem sentint molt suport", han destacat i han afegit que diumenge tornaran "a tope" després d'aquest mal tràngol.\r\n