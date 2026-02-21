Terrassa

La Pastisseria Erica, robada i destrossada: "És molt injust"

L'establiment de Sant Pere no ha pogut obrir dissabte a causa de les destrosses

Publicat el 21 de febrer de 2026 a les 18:40

La nit de dijous a divendres un lladre va entrar al local de la Pastisseria Erica, un negoci familiar del carrer Ample, al barri de Sant Pere. Segons han fet saber les seves propietàries a través de les xarxes socials, l'individu va trencar una finestra del local, mentre robava la botiga, va destrossar el gènere que tenien preparat per afrontar el cap de setmana. A més, com la persona que va entrar es va tallar amb els vidres de la finestra trencada, han hagut de contractar una empresa de neteja i desinfecció per assegurar-se que l'obrador complia amb els estàndards sanitaris.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Això és molt injust —han expressat en un vídeo a les xarxes— i fa moltíssima ràbia després de tanta feina". "Us demano disculpes i us vull donar les gràcies perquè estem sentint molt suport", han destacat i han afegit que diumenge tornaran "a tope" després d'aquest mal tràngol.

