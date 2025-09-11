Veïns del carrer Rovira i Brusi denuncien manca de resposta municipal a les seves queixes

Veïns i veïnes del carrer Rovira i Brusi, al barri de Sant Pere, reclamen a l’Ajuntament de Terrassa millores en neteja, manteniment i mobilitat. Asseguren que fa mesos que van traslladar al consistori diverses queixes i propostes, però lamenten que no han obtingut cap resposta oficial.
“Ens sentim totalment ignorats per l’administració municipal”, afirma la veïna Rocío Toral, que denuncia que el carrer, “tot i ser un dels més petits de la ciutat”, pateix problemes recurrents com males herbes, brutícia acumulada i actes d’incivisme derivats de la falta de vigilància policial.
Els residents també apunten problemes de mobilitat, especialment relacionats amb la càrrega i descàrrega de mercaderies d’un supermercat situat a un extrem del carrer, que sovint dificulta la circulació i la convivència veïnal.
Tot i reconèixer que algunes qüestions poden ser complexes de resoldre, els veïns insisteixen que l’Ajuntament hauria d’escoltar-los i fer un esforç per atendre les seves demandes. Reclamen, com a mínim, obrir un canal de diàleg i esperen que les reivindicacions siguin ateses a curt termini.