Terrassa destinarà 19.000 euros a una nova edició de les Beques de Recerca a l'Excel·lència

L'Ajuntament de Terrassa ha obert una nova convocatòria de les Beques de Recerca a l'Excel·lència, una iniciativa destinada a reconèixer l'excel·lència acadèmica i impulsar la recerca desenvolupada al Campus Terrassa Universitària. La convocatòria està dotada amb un total de 19.000 euros, que es repartiran entre cinc ajudes dirigides a estudiants universitaris i membres de grups de recerca vinculats als centres universitaris de la ciutat.
Les beques es distribueixen en tres categories. Dues estan destinades a tesis doctorals i compten amb una dotació de 5.000 euros cadascuna; dues més premiaran treballs de fi de grau (TFG), amb 4.000 euros per projecte; i la cinquena correspon a la categoria de màster, amb una aportació de 1.000 euros.
Podran optar-hi treballs de recerca desenvolupats per estudiants, investigadores i investigadors de departaments o grups de recerca que desenvolupin la seva activitat al Campus Terrassa Universitària en àmbits tan diversos com la ciència, la tecnologia, la salut, els mitjans audiovisuals, l'humanisme social o qualsevol altra disciplina impartida als centres universitaris de la ciutat.
Per obtenir una de les beques, els projectes hauran d'assolir una puntuació mínima de 100 punts. En cas d'empat, tindran preferència les candidatures que es presentin per primera vegada.
El regidor d'Universitats i Transferència de Coneixement, Joan Salvador, ha assegurat que "amb aquesta nova convocatòria volem donar visibilitat i impulsar els treballs que es desenvolupen des del nostre campus, contribuint a fer-los realitat". En aquest sentit, ha destacat que es tracta d'"una aposta pel talent, la recerca i la innovació vinculades a la ciutat i al territori, que reforça el valor diferencial de Terrassa com a seu d'un campus universitari de referència, generador de coneixement, talent i noves oportunitats".
Les ajudes es faran efectives en dos pagaments: un primer abonament del 45% en el moment de la concessió de la beca i un segon del 55% restant, un cop s'hagi justificat el desenvolupament del projecte. Les quantitats estaran subjectes a les retencions fiscals que estableixi la normativa vigent.
El termini per presentar les sol·licituds es va obrir aquest dijous, 30 de juliol, i romandrà obert fins al 12 d'octubre, ambdós dies inclosos. La informació detallada sobre la convocatòria i el procediment de presentació es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.