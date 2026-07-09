MútuaTerrassa impulsa un protocol per acompanyar les persones trans durant la seva transició laboral

MútuaTerrassa ha posat en marxa un nou Protocol d'acompanyament a les persones trans amb l'objectiu de garantir un entorn laboral respectuós, inclusiu i lliure de qualsevol discriminació per motius d'identitat o expressió de gènere. La iniciativa estableix un marc d'actuació per donar suport a les persones que iniciïn un procés de transició dins de l'organització, alhora que promou la igualtat de tracte i d'oportunitats entre tota la plantilla.
El nou document s'emmarca en el Pla de Diversitat de MútuaTerrassa i s'alinea amb els objectius recollits en el Pla d'Igualtat i el Pla LGTBI de l'entitat. També recull l'experiència acumulada per la institució en l'àmbit de la inclusió laboral de persones trans, desenvolupada a través del programa Treball i Formació-ESAL, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+).
Al llarg de cinc edicions d'aquest programa, MútuaTerrassa ha integrat un total de 32 persones trans. D'aquestes, sis s'han incorporat posteriorment a la plantilla de l'entitat i continuen desenvolupant-hi la seva activitat professional. Segons explica l'organització, aquesta experiència ha permès identificar necessitats específiques i ha evidenciat la conveniència de disposar de procediments que afavoreixin l'acompanyament, el benestar i la plena inclusió d'aquest col·lectiu en l'entorn de treball.
El protocol defineix les actuacions que s'han de seguir abans, durant i després de la transició de gènere. Entre els seus objectius hi ha oferir un acompanyament individualitzat adaptat a les necessitats de cada persona, garantir la confidencialitat i el respecte per la identitat de gènere, així com promoure una cultura organitzativa més inclusiva mitjançant accions de sensibilització.
A més, la guia proporciona eines i recursos perquè totes les persones implicades en el procés puguin actuar de manera coordinada, respectuosa i eficaç. També pretén fomentar la visibilitat i la normalització de la diversitat de gènere dins de l'organització.
Per facilitar la integració de la persona trans al seu lloc de treball, el protocol incorpora un mapa de recursos externs i d'entitats de suport, descriu les tasques que s'han de dur a terme en cadascuna de les fases de l'acompanyament i inclou una guia de bones pràctiques per afavorir la inclusió laboral. Aquesta aborda aspectes com l'ús del llenguatge inclusiu, les implicacions associades a una transició de gènere i diverses recomanacions per preservar el benestar dels equips durant aquest procés.
Amb aquesta iniciativa, MútuaTerrassa reforça el seu compromís amb la diversitat i la igualtat d'oportunitats, consolidant una línia de treball orientada a garantir que totes les persones puguin desenvolupar la seva trajectòria professional en un entorn segur, respectuós i inclusiu.