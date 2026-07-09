Dos alumnes de l'Escola Pia de Terrassa, distingits als Premis TDR-UB 2026

L'Escola Pia de Terrassa ha estat reconeguda als Premis TDR-UB 2026 gràcies als resultats obtinguts per dos alumnes de 2n de Batxillerat. Universitat de Barcelona ha distingit Marc Ubach amb el primer premi en la modalitat de Matemàtiques i Informàtica i Biel Riba amb el quart premi en la categoria de Filologia i Comunicació, en el marc dels guardons que reconeixen els millors treballs de recerca de Batxillerat.
L'acte de lliurament dels premis es va celebrar aquest dimarts a la Universitat de Barcelona i va reunir estudiants, famílies, professorat i representants de l'àmbit universitari. La cerimònia va servir per posar en valor la qualitat dels treballs de recerca elaborats per l'alumnat de Batxillerat, així com el rigor acadèmic i el talent dels joves participants.
En aquesta edició, el treball de Marc Ubach ha estat reconegut amb el màxim guardó de la modalitat de Matemàtiques i Informàtica, mentre que Biel Riba ha aconseguit el quart premi en Filologia i Comunicació, un reconeixement a la seva capacitat d'anàlisi i al seu interès per les humanitats.
Des del centre educatiu han felicitat els dos estudiants pel resultat obtingut, que atribueixen a les hores de dedicació, esforç i curiositat intel·lectual invertides en els seus projectes. L'escola també ha destacat el paper del treball de recerca com una eina per fomentar competències d'investigació, pensament crític i autonomia entre l'alumnat, així com la tasca d'acompanyament del professorat durant tot el procés.