Calor sense aturador: pic de 38,8°C a Terrassa

Terrassa afronta una nova jornada de temperatures extremes en un episodi sufocant i de llarga durada amb els 38,8°C d’aquest dimecres com a màxim de l’onada a la ciutat. Després del pic de calor, la previsió indica que aquesta situació continuarà els dies vinents, amb una lleugera treva entre divendres i dissabte. Els mapes dibuixen un petit respir a final de setmana, però serà poc perceptible i no marcarà la diferència entre parlar d’una onada de calor llarga o dues d’encadenades. Protecció Civil manté l’alerta del pla PROCICAT per les temperatures altes, tant de dia com de nit, que obliguen a extremar la prudència.
Davant el risc d’incendi forestal i la calor intensa, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va activar dimarts l’alerta del Pla d’Emergència Municipal. Es recomana extremar la vigilància amb els infants, la gent gran i els malalts crònics per evitar cops de calor i deshidratació.
Pel que fa als termòmetres, aquest dimecres s'han registrat 38,8°C al migdia, la màxima més alta de la calorada, i una mínima de 22,1, amb una sensació tèrmica molt elevada, segons el Meteocat. Per aquest dijous s’espera arribar als 36°C, amb mínimes de 23. A tot Catalunya, des del 5 de juliol, el SEM ha atès 140 persones per les altes temperatures: un 60% ha requerit ambulància i un 40% s’ha gestionat a través del telèfon 061.
Risc d’incendi forestal extrem
El risc de foc manté activada la fase d’emergència del pla INFOCAT. Aquesta situació afecta l’entorn del municipi, ja que l’accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt es manté tancat per seguretat. Els Agents Rurals mantenen el nivell 4 del Pla Alfa a 210 municipis, entre els quals hi ha la ciutat.
Paral·lelament, els Bombers continuen combatent la simultaneïtat d’incendis, afavorida per una humitat molt baixa. A prop de Terrassa, el foc a Sentmenat continua actiu i ja ha afectat 181 hectàrees. Es demana evitar qualsevol conducta de risc al bosc i trucar al 112 si es detecta fum.