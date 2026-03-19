VÍDEO | Talls de trànsit i tensió a Terrassa en la quarta jornada de la vaga de docents: "Us trencaré el cap"

La vaga de docents ha tornat a sacsejar la mobilitat i el sector educatiu aquest dijous en la que ja és la quarta jornada de protestes de la setmana. En aquesta ocasió, el torn ha estat per als professionals del Vallès, el Maresme i les comarques gironines, que han sortit al carrer des de les vuit del matí per traslladar el seu malestar per la situació del sector. A Terrassa, l'acció de protesta ha estat especialment visible amb el tall de vies clau com el passeig de Vint-i-dos de Juliol o l’avinguda de Josep Tarradellas, on desenes de professors han bloquejat el pas dels vehicles per fer sentir les seves reclamacions.
Aquests talls de mobilitat urbana no han estat exempts de polèmica i han viscut moments de gran crispació. De fet, diversos docents han denunciat haver rebut amenaces i intimidacions per part de conductors afectats que es trobaven atrapats en les retencions. Un dels conductors ha estat identificat per la policia després d'escridassar els protestants i amenaçar-los amb una barra metàl·lica amb "trencar-los el cap". Malgrat la tensió, el col·lectiu ha mantingut les protestes sota la premissa que la seva única eina de pressió, en no ser una activitat productiva directa, és generar molèsties per obligar l'administració a escoltar-los.
Les mobilitzacions s’han estès per altres punts de la geografia catalana amb escenes de suport significatives. A Mataró, per exemple, els docents han comptat amb la complicitat dels Bombers, que han fet sonar les sirenes des del parc proper per acompanyar la protesta. En aquest punt, el tall a la C-32 ha començat a aixecar-se passades les nou del matí, restablint-se el trànsit en els dos sentits cap a les 9:15 hores. Una situació similar s'ha viscut a Sant Quirze, on l'autopista ha quedat totalment reoberta poc abans de les nou del matí després d'una hora d'afectacions.
El rerefons d'aquesta jornada de vaga és el profund desacord amb el Departament d'Educació i amb el paper de certs sindicats. Els manifestants exigeixen que el Govern torni a la taula de negociació després de considerar que l'acord assolit recentment amb CCOO i UGT és del tot insuficient. Els docents han arribat a titllar d' "insultant" el paper d'aquests sindicats majoritaris, acusant-los de trair la confiança del col·lectiu i de pactar amb un Departament que manté poca voluntat d'atendre les necessitats reals de les escoles. Les demandes se centren principalment en tres eixos: una baixada real de les ràtios d'alumnes per aula, una reducció dràstica de la burocràcia que col·lapsa la tasca pedagògica i una millora salarial que dignifiqui la professió.