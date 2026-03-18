L’ACA adequarà un tram del torrent de Vallparadís

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha fet un pas decisiu per a la millora del torrent de Vallparadís amb l’adjudicació del contracte per a la redacció del seu projecte constructiu d’endegament. L’empresa Aigües Vic Enginyeria i Tecnologia SL ha estat la guanyadora del concurs de licitació amb un pressupost d’adjudicació superior als 59.000 euros. Un cop es formalitzi el contracte, la companyia disposarà d’un termini de vuit mesos per lliurar el document definitiu que ha de definir les actuacions de millora en aquest entorn clau de la ciutat.
El torrent de Vallparadís neix al nord de la ciutat i travessa bona part del nucli urbà de Terrassa totalment soterrat, seguint un eix de nord a sud que queda ocult sota la trama de carrers i parcs. Aquest traçat subterrani es manté fins a l’encreuament amb la carretera de Rubí (BP-1503).A partir d’aquesta cruïlla, el curs fluvial recupera el seu estat natural i comença a circular a cel obert, discorrent per la llera fins a desembocar finalment a la riera del Palau, a l’altura del barri de Can Jofresa.
És precisament en aquest tram final on les actuacions d’endegament esdevenen més necessàries per garantir la seguretat del flux hídric i la preservació de l’entorn.Aquest torrent presenta un endegament amb murs de formigó parcialment col·lapsats. Es tracta d’un tram degradat i amb difícil accés. El sector pateix, a més, processos d’erosió en el fons de llera i en el marge esquerra principalment, per on discorre un camí de vianants.
El projecte, per tant, haurà de definir les actuacions per a millorar l’estat de l’endegament, garantir un correcte desguàs de l’aigua cap a la riera de Palau i reduir així el risc d’inundacions, així com el risc de col·lapse dels marges donant continuïtat a l’endegament ja executat aigües avall.