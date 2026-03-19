L’obelisc del Cementiri Vell recupera la seva imatge original

Terrassa ha tancat una ferida que el patrimoni local encara mantenia oberta com a conseqüència del temporal de vent del passat 12 de febrer. L’emblemàtic obelisc situat a la plaça de l’Exili, al barri de l’antic Cementiri Vell, ja llueix completament restaurat i amb la seva silueta original recuperada. Els serveis d’obres de l’Ajuntament de Terrassa han dut a terme aquesta setmana les tasques de reparació de la part superior del monument, que havia quedat escapçat feia un mes. El desperfecte es va produir quan la caiguda d’una branca, empesa per les fortes ratxes de vent, va impactar directament contra el coronament de la peça i el va fer caure a terra.
Aquest monument és, conjuntament amb la capella, un dels dos únics elements que romanen al seu lloc original per recordar la història de l’antic cementiri de la ciutat, un entorn que amb el pas de les dècades s’ha integrat plenament en la trama urbana. L’obelisc no només té un valor estètic, sinó que representa un lligam directe amb el passat de Terrassa. El monument és obra de Melcior Vinyals i Muñoz, qui el 1912 exercia com a arquitecte municipal de Terrassa. Vinyals és una figura clau de l’arquitectura local, conegut també per ser l’artífex de la reforma principal de la Casa Alegre de Sagrera.
La peça superior del monòlit, que s’ha tornat a col·locar, és un bloc de gres amb un escut i fulles de llorer esculpides, i és una de les poques escultures de la ciutat de principis del segle XX.
Homenatge a uns herois
El monòlit té sobretot també una significació històrica, ja que està dedicat al tinent d’alcalde Jaume Jover i al seu company de feina Valentí Alagorda, considerats herois de la ciutat. Ambdós van perdre la vida defensant Terrassa de l’atac de les tropes carlines el juliol de 1872, en un dels episodis bèl·lics més recordats a la cocapital vallesana. La importància d’aquests personatges en l’imaginari col·lectiu va fer que el monument s’erigís gràcies a una subscripció popular de 500 pessetes de l’època, en temps de l’alcalde Josep Garcia i Humet.
El monument es va inaugurar el 21 de juliol de 1912, gairebé quaranta anys després d’aquella gesta. Amb la restauració finalitzada aquesta setmana, Terrassa torna a posar en valor aquest element que combina l’homenatge civil amb l’excel·lència del disseny de Vinyals. Els veïns de l’Associació del Cementiri Vell van ser els qui van donar l’avís de la caiguda.