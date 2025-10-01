Volen garatges als baixos buits del carrer Ample

Veïns del carrer Ample, al barri de Sant Pere, reclamen poder reconvertir els locals comercials buits d’algunes cases en garatges particulars com a mesura per pal·liar la manca d’aparcament i evitar la degradació dels baixos en desús.
L’Ajuntament preveu flexibilitzar a finals d’any l’ús comercial obligatori de les plantes baixes mitjançant una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Però un grup de veïns del carrer Ample denuncia que en quedaran fora, ja que el seu tram es troba catalogat com a eix comercial. “Fa vint anys potser tenia sentit, ara la realitat és una altra: el comerç va desapareixent i moltes persianes estan baixades”, argumenten.
Entre els negocis desapareguts hi ha establiments històrics com la botiga Milar Paloma Turu o l’emblemàtica llibreria Cinta. Segons un informe que un dels afectats va fer arribar a l’Ajuntament, al barri hi ha més de 40 locals buits o en lloguer, la majoria sense perspectives de reobertura. “És un cementiri de locals. I no podem donar-los una utilitat que ens facilitaria la vida”, asseguren.
Els afectats defensen que no reclamen res extraordinari, sinó poder fer un ús pràctic dels espais: “És millor un gual cuidat que un local abandonat; no diem que tots ho hagin de ser, però volem tenir l’opció, perquè al capdavall, aquests locals són casa nostra”. Tot i haver-se reunit amb l’Ajuntament, critiquen la manca de solucions concretes.
A la problemàtica se suma la manca crònica d’aparcament. Per això, demanen també l’habilitació d’un sistema de tarifes reduïdes per a residents com el de zona verda que hi ha a Barcelona. “No té sentit pagar zona blava o passar una hora cada dia buscant aparcament”, conclouen.