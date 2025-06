Xavier Lleonart repeteix mandat com a secretari general de Metges de Catalunya

Xavier Lleonart, cirurgià d’Urgències de l’Hospital de Terrassa, ha renovat per un segon mandat com a secretari general de Metges de Catalunya (MC) després d’haver fet tàndem amb Jordi Cruz com a president a les eleccions sindicals de l’any 2021. Lleonart i Ana Roca, la nova i primera presidenta de MC han encapçalat la candidatura “Unitat, Compromís i Acció”, l’única que ha concorregut al procés electoral de l’organització. La junta electoral de MC va proclamar Roca com a guanyadora el passat 16 de maig, però no ha estat fins aquest dimecres que els nous membres de la direcció sindical han pres possessió del seu càrrec després de la celebració del 6è Congrés de Metges de Catalunya que ha tingut lloc al Palau de Congressos de La Llotja de Lleida.

A més dels càrrecs directius, MC ha renovat la totalitat de la seva estructura organitzativa per als propers quatre anys, incloent els membres dels sectors professionals i les assemblees territorials del sindicat. Un total de 106 facultatius i facultatives han format de les diferents candidatures que han participat al procés electoral. L’organització destaca el gran compromís del col·lectiu mèdic català per implicar-se activament en la defensa dels seus drets laborals i professionals davant l’administració i les empreses sanitàries. Des de l’any 2021, el nombre d’afiliats i afiliades a l’organització ha crescut un 34%, superant actualment els 12.000 membres actius. Aquesta xifra situa MC com el quart sindicat català en nombre d’afiliats i el primer sindicat professional del país.