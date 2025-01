La Direcció General de Memòria Democràtica anunciava l’estiu passat que intervindria a les fosses de la Guerra Civil a Ullastrell durant el segon semestre del 2024. Finalment, però, l’actuació no s’ha dut a terme encara i està prevista per al primer trimestre d’enguany, d’acord amb el Pla de Fosses de la Generalitat.

Ullastrell compta amb un cens de tres fosses on, segons el mapa patrimonial del municipi, hi poden reposar fins a quatre persones. Probablement, són soldats que van perdre la vida en els darrers dies de la Guerra Civil.

El director general de Memòria Democràtica, Francesc Xavier Menéndez, va declarar que “la recuperació de la memòria és un dret per a les famílies de les víctimes, però alhora és un deure que tenim com a societat”. A més, va destacar que les intervencions “són clau per garantir que les víctimes no quedin a l’oblit”.

28 fosses excavades

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha culminat el segon any del Pla de Fosses 2023-2025 amb la intervenció de 28 fosses arreu de Catalunya i l’exhumació de les restes òssies de 26 víctimes de la Guerra Civil i el franquisme.

En el còmput global, s’han excavat 123 fosses, a més de les restes en superfície recollides als escenaris de la batalla de l’Ebre i altres indrets. Des del 2008, s’han registrat 236 troballes de restes superficials, amb un pic de 36 troballes el 2023 i 20 l’any 2024.

La intervenció a les fosses d’Ullastrell s’endarrereix