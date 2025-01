Canvis puntuals en l’organització de l’activitat assistencial al CAP Sant Quirze del Vallès

A partir del dilluns 13 de gener, la primera fase de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica que el Departament de Salut està portant a terme al Centre d’Atenció Primària (CAP) Sant Quirze del Vallès comporta alguns canvis puntuals en l’organització de l’activitat assistencial. Malgrat que tota l’activitat assistencial es continuarà fent amb normalitat, algunes de les visites s’atendran al mòdul que s’ha instal·lat al costat del centre. A més, les visites d’odontologia i higiene dental es realitzen, de manera temporal, al CAP Gràcia, a Sabadell. Les persones que s’han de visitar al CAP Gràcia són avisades quan se’ls programa dia i hora.

D’una banda, es compta amb una part de l’Espai Maria Mercè Marçal, cedida per l’Ajuntament, on es faran puntualment algunes de les activitats comunitàries de l’equip d’atenció primària. També permetrà comptar amb alguna zona extra per al treball polivalent de tasques administratives o assistencials en remot per part de professionals del CAP. L’ús d’aquest espai es farà sense afectar l’activitat que es desenvolupa al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones que ofereix l’Ajuntament. Per últim, en aquesta primera fase de les obres, s’instal·larà un taulell provisional a l’entrada perquè la zona d’accés al taulell del CAP quedarà afectada i hi haurà afectacions en la climatització del centre.

L’obra inclou diverses actuacions per millorar l’eficiència energètica del CAP, gestionat per l’Institut Català de la Salut, com la instal·lació de captació solar fotovoltaica. També es duran a terme importants millores de climatització, amb la substitució de finestres, renovació i nou aïllament de les cobertes per a una millor eficiència energètica, renovació completa de la instal·lació de climatització o la instal·lació d’un nou sistema de control de clima, entre d’altres. Està previst que tota l’obra duri al voltant d’un any i que es vagi desenvolupant per parts, per minimitzar al màxim possible les afectacions en l’activitat assistencial i en el funcionament del dia a dia del centre.

