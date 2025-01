La Policia Local de Rubí ha interposat 3.100 denúncies per excés de velocitat a la ciutat durant el 2024. Durant l’any, el cos policial fa campanyes de control de velocitat coordinades amb el Servei Català de Trànsit, amb l’objectiu de disminuir els accidents i les seves conseqüències per a les víctimes que s’hi puguin veure implicades.

Aquests controls es planifiquen en vies on es detecta més vehicles circulant a una velocitat superior a la permesa i en punts on es produeixen més accidents o de més gravetat.

Els excessos de velocitat o la velocitat inadequada per les circumstàncies de la via són causa directa de molts dels accidents que es produeixen a la xarxa viària urbana i interurbana de tot el país. També agreugen les conseqüències dels accidents, ja siguin produïts directament per la velocitat o tinguin l’origen en qualsevol altra causa. L’excés de velocitat és un factor present en aproximadament una quarta part dels accidents amb resultat de víctimes mortals: una col·lisió a 50 km/h equival a precipitar-se des d’un tercer pis.

La velocitat excessiva també influeix de forma determinant en la mortalitat de vianants i ciclistes. A 30 km/h, només el 5% dels vianants atropellats morirà com a conseqüència de l’accident, mentre que a 50 km/h la proporció de morts s’aproxima al 50%. A partir de 80 km/h, pràcticament tots els vianants moriran com a conseqüència de l’atropellament.

Rubí posa més de 3.000 multes per excés de velocitat durant el 2024