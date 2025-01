Més d’una trentena de parades a la Fira de l’Oli i l’Oliva d’Ullastrell

Els amants de l’oli tenen una cita indiscutible a Ullastrell aquest cap de setmana. El municipi ho té tot a punt per a la Fira de l’Oli i l’Olivera Becaruda que arriba a la 13a edició amb novetats i carregada d’activitats. L’acte central tindrà lloc el diumenge. El carrer Serra i la plaça Joan Montmany del municipi s’ompliran de productors locals i convidats amb una gran varietat de productes relacionats amb l’oli i derivats de l’oliva, de 10 del matí a 4 de la tarda.

Més d’una trentena de paradistes oferiran una gran varietat de productes vinculats a l’oli i l’oliva. La jornada també s’amenitzarà amb activitats i una àmplia oferta gastronòmica. Enguany la presència d’activitats s’amplia fins davant de l’Ajuntament d’Ullastrell, on al migdia es podrà gaudir d’un espectacle infantil a càrrec de la companyia Bufanúvols que farà ballar i gaudir a grans i petits.

Un cop començada la fira, el públic podrà visitar l’exposició sobre el Parc rural de Montserrat i l’interior de l’antic Celler vitivinícola d’Ullastrell a la mateixa plaça Joan Montmany. La plaça, centre neuràlgic de la Fira de l’Oli i l’Oliva, acollirà l’Escudellada amb foc a terra a càrrec de la Colla de Geganters d’Ullastrell i servei de bar, botifarra i calçots de la mà de l’entitat local Els Diables d’Ullastrell.

A partir de les 11 de diumenge, a la plaça Lluís Companys, l’entitat local Els Festucs promourà la participació de petits i grans al tradicional Concurs de Llançament de Pinyol d’Oliva. D’11 a 2 a la mateixa plaça, la companyia d’arts de carrer Tombs creatius arriba a Ullastrell per oferir la seva proposta artística El viatge. Dins del que sembla una caravana de fira tradicional, s’amaga un aparell únic manegat per un mecànic-viatger ben peculiar.

A dos quarts de 2 serà el torn de fer públic els Premis del Concurs de Tast Popular d’Olis de Productors Locals d’Ullastrell, que se celebra aquest divendres al vespre. El públic té l’oportunitat d’escollir quin oli i productor tenen el millor gust i qualitat d’aquesta edició 2025.

La fira tancarà portes amb el duet musical Casi ná!, format per Anna Egea i Pepe Núñez, que barreja la rumba amb el flamenc i el blues més americà.

Com és habitual, l’Associació de Productors d’Oli d’Ullastrell serà present al certamen amb la seva pròpia parada per explicar un projecte que té per objectiu impulsar i posar en valor l’oliva becaruda, que és la varietat autòctona d’Ullastrell. Es tracta d’una iniciativa que fa uns anys que han posat en marxa aquest grup de productors, que recorden que l’oli becarut és molt preuat tant per cuiners com especialistes.

Activitats durant tot el cap de setmana

Dissabte, els ullastrellencs i visitants a la fira podran gaudir d’una passejada històrica pels rodals d’Ullastrell per conèixer els secrets que amaguen les oliveres centenàries, sobretot la varietat autòctona d’Ullastrell, la Becaruda, que es plantava als marges de les antigues vinyes i horts. L’activitat està promoguda per l’Associació de Productors d’Oli d’Ullastrell i el Grup de Muntanya i comença a dos quarts de 4 de la tarda amb sortida des del Casal Cultural.

I aquest divendres a les 8 del vespre, la fira viu la seva inauguració oficial, amb la benvinguda de l’alcalde d’Ullastrell i president del Parc rural de Montserrat, Jaume Puig, i la taula rodona “Viure de la terra”. L’activitat comptarà amb la presència de Josep Huguet, polític català i exconseller de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, i Enric Simó i Elena Simó, productors d’oli local i horta d’Els Campaners. La taula rodona tindrà com a moderador a Guillem Anglada, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ullastrell.

Un piscolabis ofert per Cal Tercet acompanyarà el Concurs Popular de Tast d’Olis d’Ullastrell que permetrà un primer tast d’aquest producte abans del cap de setmana d’activitats. Hi haurà una sessió musical posterior.