L’Ajuntament de Cerdanyola ja ha rebut la sentència emesa al juny pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que obliga el consistori a iniciar els tràmits de segregació amb Bellaterra. Ara, però, caldrà esperar entre 12 i 15 mesos perquè la Generalitat de Catalunya, un cop hagi rebut els informes tècnics necessaris, decideixi si finalment Bellaterra s’annexiona a Sant Cugat o no. Es tracta d’una reivindicació històrica que sembla estar a prop d’arribar al seu final.

Tot va començar el 2015, quan es va realitzar un referèndum entre la població de Bellaterra per independitzar-se de Cerdanyola del Vallès. El sí va guanyar de forma indiscutible, amb un 94% dels vots, però el ple de Cerdanyola hi va votar en contra i la Generalitat tampoc ho va aprovar per no complir els requisits.

Per això, els veïns de Cerdanyola van actuar per la seva part i el 2018 va néixer la comissió de veïns “Bellaterra és Sant Cugat”. Gràcies a una recollida de signatures que va comptar amb el suport del 60% dels veïns de Bellaterra, van començar a tramitar la segregació. L’Ajuntament de Cerdanyola, però, va desestimar la sol·licitud i la comissió de veïns va presentar una demanda que va concloure amb una sentència que obligava el consistori a posar en marxa els tràmits de segregació.

Ara, després de rebre la sentència, l’Ajuntament de Cerdanyola té un termini d’entre sis i nou mesos per enviar l’expedient a la Generalitat.

El futur de Bellaterra, en mans de la Generalitat