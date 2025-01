Matadepera activa el pagament per a la càrrega de vehicles

Fa mesos, l’Ajuntament de Matadepera va anunciar el nou sistema de pagament als punts de càrrega de vehicles elèctrics. A partir d’aquest dissabte 1 de febrer, s’activarà amb dues tarifes diferents.

El preu en els punts de càrrega, situats a la plaça de l’Ajuntament i a la zona esportiva municipal, serà de 0,25 euros/kWh si el vehicle consta al padró de l’IVTM, i per als no inclosos la tarifa establerta serà de 0,35 euros/kWh.

Per a la càrrega, caldrà que el vehicle estacioni a una de les dues places senyalitzades específicament i el temps màxim d’estacionament i recàrrega serà de dues hores. Segons l’Ajuntament, no es permetrà l’estacionament si no s’està realitzant una recàrrega.

L’acció de connexió com la de desconnexió de la recàrrega es realitzarà mitjançant l’aplicació mòbil EVcharge, que enviarà una notificació quan finalitzi el temps o quan la càrrega s’hagi completat.