Un botó d’emergència per al comerç de Rubí

L’Ajuntament de Rubí i la Policia Local treballen en la posada en marxa d’un botó virtual d’emergències per als establiments comercials. L’eina permetrà a les botigues contactar de manera immediata amb la Policia Local en situacions de risc a través de l’aplicació DRAGalert, que s’oferirà de franc.
El sistema funcionarà mitjançant un botó virtual accessible des del telèfon mòbil o tauleta. Quan s’activi, s’enviarà automàticament un avís a la sala de control de la Policia Local amb la ubicació exacta i el nom de l’establiment que sol·licita ajuda. Segons l’Ajuntament, l’alerta es gestiona “de manera prioritària per garantir una resposta ràpida i eficaç”. Es tracta d’una via complementària a les existents (112 o 935887092).
El servei està destinat a establiments comercials amb ubicació fixa que no estiguin obligats per llei a disposar de sistemes de seguretat privada, com és el cas d’entitats bancàries o joieries. El botó només s’haurà d’utilitzar en cas de situacions d’emergència, com ara robatoris amb violència i intimidació, robatoris amb força o situacions greus d’alteració de l’ordre públic (agressions, baralles, etc.).
“Amb aquesta eina volem que els i les comerciants se sentin més protegits en el seu dia a dia i que, alhora, puguin transmetre aquesta seguretat a la seva clientela”, va explicar l’alcaldessa, Ana María Martínez, durant una visita a diferents establiments comercials de Rubí.