Allau de peticions presumptament irregulars per empadronar-se a Sant Cugat durant l'agost

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès denuncia que va rebre una allau de peticions irregulars per empadronar-se al municipi durant l'estiu, segons ha avançat RAC1 i ha confirmat el consistori. Només fins al 18 d'agost es van rebre 324 sol·licituds amb un modus operandi calcat, en què els interessats, d'origen principalment indi o pakistanès, s'adreçaven en grup a les oficines municipals amb un traductor i un contracte de lloguer. La detecció de les presumptes irregularitats va paralitzar les tramitacions a partir d'aquella data, i dels deu casos que s'han investigat la meitat, cinc, ja tenen informe concloent, tots ells amb resultat de frau, donat que els contractes de lloguer eren falsos.
El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital de Sant Cugat del Vallès, Jordi Puigneró, ha destacat davant dels mitjans que la detecció es va fer després de registrar fins a 324 peticions d'empadronament que van fer aixecar sospites als tècnics municipals. "Van fer aixecar les alertes i el 18 d'agost es va prendre la decisió d'aturar els empadronaments per mirar les peticions i inspeccionar si eren fraudulents", ha detallat.
L'objectiu, segons Puigneró, era detectar s'havia actuat de manera irregular amb els instruments de què disposa l'Ajuntament, encarregat de "tenir el padró endreçat", donat que les competències sobre immigració o detectar si s'opera amb contractes falsos recauen en la Policia Nacional. En aquest sentit, ha destacat que "alguns", entre els que s'hi ha comptat, reclamen des de fa anys que aquestes competències les pugui assumir Catalunya, un fet que considera que agilitaria els tràmits i els processos de detecció i resposta.
La detecció es va fer en ple mes d'agost, quan les administracions treballen a un ritme menys intens que durant la resta de l'any. Per això, a partir de l'1 de setembre es va posar fil a l'agulla per inspeccionar les peticions d'empadronaments registrades: "De les primeres deu, en tenim cinc amb informe final, i totes elles confirmen que són procediments fraudulents", ha afegit.
Puigneró també ha explicat que d'ençà que van detectar la situació, el 18 d'agost, el volum de peticions entrades a l'Ajuntament va caure en picat, i que des de llavors només n'han arribat mig centenar, pendents de procedir al seu estudi: "L'efecte crida ha quedat limitat", ha assegurat.