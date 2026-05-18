The Tyets, Ginestà i Fetus, caps de cartell de la Festa Major de Sant Cugat

The Tyets, Ginestà i Fetus seran els caps de cartell musicals a la Festa Major de Sant Cugat , que se celebrarà del 25 al 29 de juny. Cinc dies de programació que comptaran amb 82 entitats implicades i més de 205 activitats, de les quals més del 65% (132) estan organitzades pel teixit associatiu local.
La programació musical també incorporarà propostes locals com Sol Lagarto, Pubilles Ninja i Robot Robert, que actuaran a l’escenari de La Pua, a la plaça de Barcelona. La plaça també vibrarà amb un espectacular tribut a U2 amb Please.
La Festa Major també comptarà amb una àmplia oferta de música en directe, amb 64 propostes musicals, 23 de les quals amb segell local. Hi haurà bandes, tributs, discjòqueis, cobles, cors, orquestres, karaoke, música clàssica, swing i propostes festives a diferents places de la ciutat. De Mortimers amb el seu Life Karaoke Show, les versions més rockeres dels Emanems i els Big Mouthers, les havaneres més tradicionals amb Els Nois de l’Eixida, i les més llatines dels Haváname, o les orquestres Montgrins, La Betty, Coco i la Tapeo Sound System, que celebraran amb nosaltres els seus 15 anys, amb temacles de tota la vida.
La periodista i meteoròloga Gemma Puig serà la pregonera de la Festa Major 2026. Resident a Sant Cugat des de fa gairebé 15 anys, Puig és una de les cares més conegudes de la informació meteorològica de TV3 i ha participat activament en iniciatives locals relacionades amb la sostenibilitat.