Demanen el tancament immediat del centre de salut mental Ferran Salsas de Rubí per motius de seguretat

El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha requerit el tancament immediat del centre de salut mental Ferran Salsas i Roig de Rubí, on adverteixen que hi ha diversos riscos de seguretat. En un comunicat, els treballadors recorden que l'equipament té prop de 50 anys i acumula "greus deficiències estructurals". Per la seva banda, l'Ajuntament de Rubí indica que "en un futur immediat" els serveis d'aquest equipament han de passar al CAP Sant Genís, que s'ha d'ampliar per acollir l'activitat. Per això considera que "no té sentit" destinar recursos a un edifici "molt antic i amb previsió d'enderroc", i demana a la Generalitat, titular del servei, que busqui espais alternatius mentre no s'amplia el CAP.
El fet que l'immoble disposi d'una única sortida d'emergència, que hi hagi filtracions d'aigua quan plou fort i la presència de plaques de fibrociment són alguns dels aspectes que el comitè retreu al CST i a l'Ajuntament de Rubí, propietari de l'edifici. El comitè recorda que ho ha denunciat a Inspecció de Treball i reclama alternatives mentre no es resolgui la situació.
L'Ajuntament admet que la titularitat de l'edifici és seva, però recorda que el servei de salut mental que s'hi presta és competència del CatSalut. Per això, i davant la previsió del trasllat del servei al CAP un cop s'ampliï, opina que no té sentit invertir diners en la rehabilitació de l'edifici, que es preveu que s'enderroqui perquè el solar està destinat a habitatge públic.
Per la seva banda, el comitè exigeix unes "condicions segures i estables" per als treballadors i per als usuaris. Demanen que es faci un informe escrit per garantir la seguretat i es facilitin opcions de teletreball mentre no es resolguin els desperfectes. També reclamen que es faci una "avaluació urgent" dels riscos psicosocials que tenen les condicions "inadmissibles" per als professionals.
Al mateix temps, en al·lusió directa a l'Ajuntament, demanen que es reubiqui immediatament el servei de centre mental "a un espai segur i digne". Garantir alternatives assistencials "adequades" i retirar el sostre de plaques de fibrociment són altres peticions.
El consistori recorda, en aquest sentit, que el servei infantil i juvenil (Fesmic) ja s'ha habilitat provisionalment en un altre espai a la Zona Progrés, condicionat pel CatSalut, mentre no acabin les obres d'ampliació del CAP Sant Genís. La previsió és que aquest servei també s'hi integri definitivament més endavant.
"És inadmissible que serveis essencials de salut mental continuïn funcionant en unes instal·lacions deteriorades, insegures i indignes, després d’anys d’avisos i denúncies sense resposta efectiva per part de les administracions responsables", reblen els treballadors.
L'Ajuntament defensa, pel seu cantó, que mentre no es materialitzi l'ampliació del CAP sigui la Generalitat qui busqui espais alternatius per reubicar temporalment el servei de salut mental d'adults i drogodependències, tal com s'ha fet amb el servei infantil i juvenil.