Aprovada la fase 1 de la reforma de Mercavallès

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar definitivament el passat 30 de juny el projecte bàsic i d’execució de reforma i rehabilitació de l’edifici, les instal·lacions i el recinte de Mercavallès, corresponent a la fase 1 de substitució de la coberta.
Aquesta aprovació representa un nou pas en el procés de modernització de Mercavallès i permet avançar cap a la licitació de les obres, que es preveu aprovar a finals del mes de juliol. Un cop aprovada la licitació, s’obrirà el termini perquè les empreses interessades puguin presentar les seves ofertes.
La primera fase de les obres se centrarà en la retirada de l’actual coberta de fibrociment amb contingut d’amiant i la seva substitució per una nova coberta tipus Deck. Aquesta nova estructura estarà preparada tècnicament per acollir, en una fase posterior, la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Subvencionat
Aquest projecte forma part del Pla d’Actuació Integrat “Motor de canvi social, energètic i alimentari en el Parc Circular del Vallès”, que ha estat atorgat amb una senda financera FEDER amb un pressupost de 12.470.000 euros i que compta amb una subvenció atorgada de 4.988.000 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, en el marc del Programa Pluriregional d’Espanya 2021-2027 dins de l’Estratègia de Desenvolupament Integral Local, Pla EDIL.