Adjudicades les obres del túnel de Rubí

El Ministeri de Transports ha adjudicat a través d’Adif les obres de tractament integral i millora del túnel de Rubí per 20,7 milions d’euros. Es tracta d’unes tasques emmarcades en el pla de Rodalies que busquen garantir “l’òptim estat d’estabilitat i robustesa” de la infraestructura i “allargar la seva vida útil”, segons ha detallat en una nota de premsa. \r\n\r\nAdif establirà un pla de transport amb la titular del servei de viatgers (Renfe) i els operadors de mercaderies per “compatibilitzar” les tasques amb el pas dels trens i “minimitzar” l’impacte. Entre les principals actuacions previstes hi ha l’execució d’una anella de reforç i operacions en l’enllumenat d’emergència, el cablejat o la catenària. També es monitoritzarà l'estructura per tenir dades sobre el seu comportament i valorar-ne l'estat.\r\n\r\nL’adjudicació ha arribat aquest dimarts, el mateix dia que el túnel de Rubí ha reprès el pas de trens sense restriccions. El túnel de Rubí té uns 900 metres de longitud i per l’interior hi passa la línia R8, mercaderies que fan servir part del corredor mediterrani i trànsits amb origen o destí al Port de Barcelona.\r\n\r\nTransports recorda que és una infraestructura construïda a principis dels anys 80 en la que s'han fet "reforços" en els últims anys. Des de principis d'aquest 2026 s'han fet diverses actuacions addicionals "d'emergència" per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura en una longitud aproximada d'uns 130 metres.\r\n